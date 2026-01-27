美國正式退出！WHO遭轟無視台灣 衛福部：全世界的損失

衛福部常務次長莊人祥。（圖／翻攝自莊人祥臉書）





美國近日正式宣布退出世界衛生組織（WHO），並點名該組織在COVID-19疫情初期「假裝台灣不存在」、忽視關鍵示警，是導致防疫錯失先機的重要原因之一。對此，衛福部直言，WHO未採納台灣的警告，是對全世界的損失。

美國批WHO防疫失職 正式宣布退出

美國總統川普日前簽署行政命令，宣布退出世界衛生組織（WHO）等60多個國際組織，引發國際關注。美國衛生部副部長、美國疾病管制與預防中心（CDC）主任歐尼爾（Jim O’Neill）隨後在社群平台X發文指出，WHO在2019年疫情初期無視台灣提出的新冠肺炎早期警訊，甚至「假裝台灣不存在」，導致全球防疫延誤。

廣告 廣告

歐尼爾也直批，世衛在疫情蔓延期間背離嚴謹科學，對部分國家的封鎖政策過度背書，這些作為都成為美國決定退出WHO的重要關鍵。美方強調，未來仍會持續與各國合作防堵傳染病，但不再透過世衛體系進行。

台灣早一步示警防疫 世衛錯失關鍵時機

對於美方說法，衛福部常務次長莊人祥今（27日）受訪時表示，台灣雖非WHO會員國，也無法以觀察員身分參與世界衛生大會（WHA），但始終善盡全球公衛責任。2019年12月下旬，台灣疾管署即從公開資訊察覺中國武漢出現「非典型肺炎」案例，基於過去SARS經驗，第一時間高度懷疑有人傳人風險，並主動致函WHO求證。

莊人祥指出，世衛僅回覆已將信件轉交相關人員，並未提供進一步確認。在資訊不足的情況下，台灣仍於當天即啟動入境登機加強檢疫。後續疫情發展也證明，台灣當時的判斷並非多慮。他直言，WHO把台灣提出的箴言忽略，是對全世界的損失。

更多東森新聞報導

手握18%資金！美國今正式退出WHO 最大金主沒了

川普對韓下重手「關稅15→25%」 學者示警：台灣不通過恐遭同樣下場

快訊／白宮宣布：美國退出「66個國際組織」 川普簽署公告

