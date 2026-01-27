美國正式退出！WHO遭轟「假裝台灣不存在」 衛福部發聲：全世界的損失

記者蔣季容／台北報導

衛福部常務次長莊人祥今（27）日直言，WHO把台灣提出的箴言忽略，是對全世界的損失。（圖／記者蔣季容攝影）

美國總統川普表示，WHO在新冠肺炎（COVID-19）期間忽視台灣早提出的警告，「假裝台灣不存在」錯失防疫先機，成為美國退出的重要原因之一。對此，衛福部常務次長莊人祥今（27）日直言，WHO把台灣提出的箴言忽略，是對全世界的損失。

川普日前簽署行政命令，退出WHO等超過60個國際組織，引發關注。美國衛生部副部長、美國疾病管制與預防中心（CDC）主任歐尼爾（Jim O'Neill）近日在社群平台X發文，透露2019年台灣發出早期新冠疫情警告卻遭到WHO無視，假裝台灣不存在，錯失防疫先機。另外，在疫情蔓延全球時，WHO也無視嚴謹科學，胡亂推行封鎖措施，都成了美國決定退出WHO的關鍵因素。

莊人祥今日接受媒體聯訪時被問及此事，他表示，台灣雖然不是WHO會員國，但是我們善盡全球醫藥衛生合作，在2019年12月30日清晨也從網路上發現中國武漢有非典型肺炎，由於中國過去將SARS稱為非典型肺炎，而台灣過去有SARS經驗，台灣公衛人員高度懷疑可能涉及人傳人，立即主動致函WHO求證。

莊人祥提及，世衛只有告知他們已把信件轉交給專人處理，不過台灣當天並未獲得訊息確認，因此在高度懷疑人傳人之下，台灣在12月30日當天就立刻啟動登機加強檢疫，後來也證明台灣是對的。至於是否認為WHO確實忽略台灣的存在，莊人祥直言，「他們把台灣提出的箴言忽略，我覺得是對全世界的損失。」

