美國正式退出WHO「原因曝光」 川普政府：世衛假裝台灣不存在！

美國總統川普。 圖：達志影像／美聯社(資料照)

[Newtalk新聞] 美國退出世界衛生組織（WHO），受到全球關注。美國總統川普（Donald Trump）去年初剛上任就透過行政命令向外界宣告，美國將退出WHO，本月22日通知滿1年，美國正式退出。美國衛生部副部長、美國疾病管制與預防中心（CDC）主任歐尼爾（Jim O'Neill）直言，現在的WHO根本毫無用處，疫情期間更嚴重失職，像是2019年台灣早就對武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）發出示警，但WHO卻假裝台灣不存在，錯失防疫先機，成為美國退會的重要原因之一。

廣告 廣告

川普政府本月22日正式宣布美國退出WHO，理由之一是因為「WHO在武漢肺炎疫情期間的失職」，包括「阻礙關鍵資訊即時且準確地共享」，WHO還試圖掩蓋這些失敗舉措。歐尼爾在社群平台X（前推特）發文寫道，WHO在武漢肺炎疫情期間嚴重失職，其中包括未能即時、透明分享關鍵資訊，甚至對來自台灣的早期疫情示警視而不見，假裝台灣不存在，還背離嚴謹科學，在疫情期間實質胡亂為中國的封城政策背書。直接錯失了防疫先機，導致疫情後續在全球失控蔓延。

歐尼爾強調，美國未來仍會就國際傳染病議題持續與各國合作，但不再透過世衛體系進行。歐尼爾的推文曝光後掀起熱議，大批網友留言叫好直呼：「世衛早該被廢除掉」、「世衛已經實質被中國掌控」、「我百分之百支持退出WHO」、「這是正確的一步」、「美國應該另外創設一個新的組織取代WHO，並且拉台灣加入」、「太棒了，這才是我支持的政府」、「別再資助這種只對中國言聽計從的組織了」。

有網友翻出前世衛組織秘書長高級顧問艾沃德（Bruce Aylward）2020年受訪時避談台灣的影片可見，當香港記者詢問是否重新考慮台灣的世衛會籍問題，艾沃德瞬間定格裝沒聽見，記者重複詢問下，他要求跳過問下一題。當記者不死心追問時，視訊疑似斷線或遭艾沃德掛斷。記者回撥電話詢問他能否就「台灣迄今為止在控制疫情方面做得如何」發表評論時，艾沃德再次顧左右而言他回覆：「我們已經談過中國。當你縱觀中國各地區，你會發現他們實際上都做得相當不錯」。

對此，WHO武漢肺炎疫情技術負責人克霍芙（Maria Van Kerkhove）反駁指稱：「這些說法全都不是真的。我以新冠技術負責人的身分可以證實，WHO在2019年12月31日就注意到中國武漢的疫情訊號。台灣當天並不是向我們示警，而是詢問資訊。我們沒有忽視台灣也沒有忽視科學，而且WHO從未建議封城。」不過，時任中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中曾公布疾管署當時寄給WHO的電郵全文，內容強調非典型肺炎特性且病患均隔離治療，已顯示人傳人的高度可能性。

電郵內容提及，中國武漢出現至少7例「非典型肺炎」病例，且患者已被隔離治療。雖未明確寫出「人傳人」，但依SARS防疫經驗，已強烈暗示具人際傳播風險。針對WHO聲稱「未曾建議封城」，美國國家衛生研究院（NIH）院長巴塔查雅（Jay Bhattacharya）指出，該說法並不屬實。WHO在2020年赴中國的調查中，公開讚揚中國封城措施，實際上等同為其背書，並影響多國後續防疫政策。

WHO秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）則說，美國決定退出WHO的理由並不屬實，這份退會通知讓美國與全世界都變得更加不安全。WHO官方聲明宣稱：「在整個疫情期間，WHO行動迅速，並以快速且透明的方式向全世界分享所掌握的所有資訊，並根據當時可得的最佳證據向會員國提供建議。」不過，WHO直到2020年1月30日首度認定武漢肺炎疫情屬於國際性的危機，宣布武漢肺炎為「國際關注突發公衛事件」，當時被多國批評反應遲鈍、防疫不力。

武漢肺炎於2019年12月8日在中國爆發大規模感染，但中國第一時間選擇隱匿、封殺消息，拖到12月31日才向WHO通報，且直到隔年1月19日才「改口」坦承病毒有人傳人跡象，緊急封城的同時卻又施壓阻止各國對中國採取旅遊限制，導致病毒隨著陸客春節出國擴散全球。而中國不但阻撓國際調查，還反指病毒源自外國。2017年在中國大力支持下出任世衛秘書長至今的譚德塞非但沒有在第一時間提醒國際注意防疫，還跑去中國「晉見」中共總書記習近平而遭全球輿論撻伐。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

鍾志東觀點》美國《2026國防戰略》看破不說破的台灣角色

想要美軍格陵蘭基地主權！川普喊話：我們要所有想要的 丹麥與北約怒斥踩「紅線」