美國正式退出WHO 專家稱只會讓中國受益

（德國之聲中文網）美國正式退出世界衛生組織（WHO）。一年前，特朗普總統宣布終止美國對該衛生機構長達78年的承諾。

他在2025年就職首日簽署行政命令，通知了該聯合國衛生機構。此後，美國等待了一年才最終完成退出程序。

這位美國總統列舉了世衛組織“對新冠疫情處理不當”以及“其他全球衛生危機”等退出理由。他還表示，美國被要求繳納“不公平的巨額會費”。

美國國務卿盧比奧和衛生部長小羅伯特·F·肯尼迪周四（1月22日）發表聯合聲明稱：“今天，美國退出了世界衛生組織，擺脫了其束縛。”

關於美國欠費的爭議

華盛頓的退出並非一帆風順。據世衛組織稱，美國欠該機構超過1.3億美元。不過關於欠費金額仍存在爭議。

世衛組織發言人表示，成員國還將在2月份的世衛組織執行委員會會議上討論美國的退出以及如何應對。

特朗普政府官員也承認，一些問題尚未得到解決，例如今後可能無法獲取其他國家公衛的數據，而這些數據本可以幫助美國及早發現新的疫情。

過去一年來，許多全球衛生專家敦促美國重新考慮退出世衛組織的決定，其中包括世衛組織總干事譚德塞。

“我希望美國能夠重新考慮並重新加入世衛組織，”譚德塞在本月初的新聞發布會上表示，“退出世衛組織對美國來說是一個損失，對世界其他國家來說也是一個損失。”

美國退出世衛組織 中國將從中受益

美國喬治敦大學國際衛生法教授勞倫斯·戈斯汀（Lawrence Gostin）在接受德廣聯記者采訪時指出，如果美國放棄其領導地位並退出世衛組織，只會增加中國的影響力，而不會減少。

他還批評中國獲得大量資金，卻鮮有回饋。他說，中國在衛生領域的幾乎所有發展援助並非通過世衛組織，而是通過中國的“一帶一路”倡議，通過與拉丁美洲、亞洲和其他地區的雙邊貿易關系輸送出去。

他認為美國“總體上努力為世界衛生組織做出建設性貢獻”，即便它並非總是做得盡善盡美。

戈斯汀認為，中國要想成為其他國家更信任的可靠伙伴，第一步或許就是提供更清晰的新冠疫情的信息。

他說，如果中國派遣一個由世衛組織委派的獨立科學家小組前往武漢，就能確定病毒的起源。“但這至今尚未發生，而且我認為也永遠不會發生。”

作者: 德正