美國正式退出WHO 控訴世衛漠視台灣

美國總統川普於白宮召開記者會。(白宮)

美國退出世界衛生組織（WHO）程序於本月22日正式屆滿一年，美方宣布即刻生效。川普政府官員隨即公開退出理由，直指WHO在新冠肺炎（COVID-19）疫情初期失職，不僅阻礙關鍵資訊共享，更無視台灣在2019年底發出的早期示警，導致全球錯失防疫先機。對此，WHO秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）全盤否認，強調此舉將使世界變得更不安全。





美國疾病管制與預防中心（CDC）主任兼衛生部副部長歐尼爾於社群平台X強烈質疑，現在的世衛組織已失去效用。他指出，2019年台灣早已針對武漢肺炎發出訊號，但WHO卻因政治因素「假裝台灣不存在」並視而不見，甚至在疫情擴散後無視嚴謹科學，錯誤推動封城政策。美方官員認為，WHO試圖掩蓋其失敗舉措，且實質上已受特定國家掌控。

廣告 廣告





面對美方指控，WHO武肺疫情技術負責人克霍芙（Maria Van Kerkhove）反駁表示，美方說法並非事實，強調台灣當年僅是「詢問資訊」而非示警。秘書長譚德塞亦發表聲明，遺憾美方以不實理由退會，並重申WHO在疫情期間始終保持行動迅速且透明。





此消息在社群媒體引發熱烈討論，多數網友對美方的「霸氣」決定表示支持，認為美國應另組包含台灣在內的國際衛生組織。然而，公共衛生專家也憂心，美國身為全球醫療技術領導者，其退出恐將造成國際防疫體系的資金與技術缺口，使未來的全球衛生協作面臨嚴峻挑戰。