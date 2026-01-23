美國正式退出WHO 轟新冠疫情「呼應中國」錯失防疫良機

美國已於2026年1月22日正式退出世界衛生組織（WHO）。路透社



美國衛生與公共服務部（HHS）22日宣布，美國已正式退出世界衛生組織（WHO），以反映這個聯合國旗下組織對Covid-19疫情的應對失當。

路透社、有線電視新聞網（CNN）報導，川普在第一個總統任期內就有意退出WHO，2025年再度就職當天就透過行政命令宣布美方將退出。

依美國法律規定，政府必須提前一年向WHO通知退出決定。

美國衛生部表示，政府已終止所有對WHO的資金支持，所有在WHO工作的美國政府人員及約聘人員都已撤回。美國也已停止參與WHO主導的委員會、領導機構、治理架構及技術工作組的正式工作。

一名衛生部高官向記者表示，美國「不打算以觀察員身分參與（WHO），也不打算重新加入」；關於疾病監測及其他公衛優先事項，美國將與其他國家直接合作，不透過任何國際組織。

美國是最大金主 卻從未有美籍秘書長

在22日對媒體的電話簡報中，美國政府高官表示，美國「從資金與人員投入中，並未獲得足夠回報」，並稱WHO「在保護美國民眾利益上的行為，不符合美方利益」。

官員指出，儘管美國曾是最大金主，但WHO從未出現過美國籍的秘書長。

美國衛生部表示，WHO應對COVID-19疫情失當，未及時宣布全球公共衛生緊急事件，導致錯失了防止病毒擴散的關鍵時期，而WHO從未對此負責。

美國衛生部在新聞稿中說：「在那段期間，WHO公開呼應並稱讚中國的應對措施，儘管有證據顯示疫情初期壓低染疫人數、壓制資訊、拖延確認人傳人等情況。」

美國衛生部還指出，WHO遲遲不願承認病毒會經空氣傳播，且淡化無症狀者可傳播感染的可能性。

美國仍欠2.6億美元會費

依美國法律規定，美國須在退出WHO前繳清所有積欠會費。目前美國仍積欠約2.6億美元會費。

但國務院一名發言人質疑撤出前須繳清費用的條款：「美國人民已經支付太多了。」

法律專家表示，美國不太可能付款，而WHO幾乎難以追索。喬治城大學全球衛生法專家高斯汀（Lawrence Gostin）說：「就法律而言，美國若未履行財務義務，是無法正式退出WHO的，這一點非常明確。但WHO沒有力量強制美國償還欠款。」

高斯汀表示，WHO確實可以通過決議，要求美國在付清之前不得退出，但WHO可能不願冒險升高緊張情勢，而且川普顯然仍會堅持退出。

不過，美國衛生部仍為某些合作留下空間。被問及美國是否會參加WHO決定明年流感疫苗株的會議時，美國政府表示，相關對話仍在進行。

