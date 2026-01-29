美國正準備再次打擊伊朗嗎？
本月較早前，美國總統特朗普（Donald Trump，川普）向抗議伊朗政權的民眾傳遞訊息稱，「援助正在路上」。
自那之後，美國軍事力量在該地區出現緩慢、持續且顯著的集結。
美國作為全球軍事實力最強的國家，早已展現其具備打擊伊朗的能力。去年6月，美方發動代號為「午夜之鎚」（Midnight Hammer）的軍事行動，鎖定伊朗的核設施。
該行動動用了超過100架軍機，其中包括自美國本土長途飛行、投放「碉堡剋星」（bunker-buster）精準導引炸彈的B2匿蹤轟炸機。
如今的問題是：美國是否正在準備再次對伊朗動武？
特朗普最新在社交媒體上的貼文顯示，這種可能性確實存在。他警告伊朗，若不就限制其核計劃問題達成協議，則「下一次的攻擊將更加猛烈！不要讓那種情況再次發生。」
特朗普表示，一支「龐大的艦隊」正朝伊朗前進，並稱該部隊——如同先前在委內瑞拉拘捕尼古拉斯・馬杜羅（Nicolás Maduro）時一樣——「隨時準備好、願意且有能力在必要時，以速度與武力迅速完成任務」。
他呼籲伊朗「坐上談判桌」，同時警告談判的「時間正在流逝」。
目前，美國在中東地區已部署相當可觀的軍事力量，區內駐有多達5萬名美軍人員。
其中約1萬人駐紮在卡塔爾的烏代德空軍基地（al Udeid Air Base）。此外，美軍亦在約旦、沙特阿拉伯、阿曼、巴林及阿拉伯聯合酋長國設有基地。
過去數週，開源情報分析顯示，大量美軍軍機陸續抵達該地區。
週日（1月25日）拍攝的照片顯示，烏代德空軍基地——美國在中東最大的軍事設施——外圍出現多座新建構物。
在去年美國空襲伊朗核設施後，德黑蘭曾向烏代德基地發射飛彈。專家在檢視相關衛星影像後指出，該基地目前似乎正在部署新的防空系統。
五角大廈並未公佈這些調動的完整清單，但「BBC事實核實」（BBC Verify）已追蹤到F15戰鬥機與空中加油機的抵達。
此外，無人機與P-8「波賽頓」（P-8 Poseidon）偵察機，也在追蹤網站「24小時航班雷達」（FlightRadar24）上被發現於伊朗空域附近活動。
運輸機的出現亦引發關注，其中部分機型被認為正運送額外的防空系統。這顯示，美國可能正為一旦特朗普下令攻擊伊朗、而伊朗發動報復性打擊的情況，提前強化對自身及波斯灣盟友的防衛。
英國方面亦已派遣一支颱風戰機（Typhoon）中隊進駐該地區，以「加強區域安全」。
美國空軍同時宣佈，正在該地區進行一項大型軍演——「敏捷斯巴達行動」（Operation Agile Spartan），目的是「展現美軍在美國中央司令部責任區內，部署、分散及維持空中作戰力量的能力」。
長期追蹤軍艦動向、並在社交媒體分享分析的史蒂芬・沃特金斯（Stefan Watkins）指出，近期亦觀察到多款美軍預警與偵察機抵達該地區，包括战略电子侦察机RC135、軍用電子戰飛機E11A BACN以及E3G「前哨」（Sentry）預警機——這些機型在「午夜之鎚」行動期間也曾出現。
他表示，這「可能意味著」空襲行動「將在不久的將來發生」。
同樣關鍵的，是一支美國航空母艦打擊群已抵達該地區。
亞伯拉罕・林肯號（USS Abraham Lincoln）先前位於印太地區，隨後接獲命令掉頭，駛向波斯灣。
儘管這艘航空母艦已超過一週未公開廣播其所在位置，但週一在「24小時航班雷達」（FlightRadar24）網站上可見，一架魚鷹式（Osprey）飛機在離開波斯灣近海位置後，降落於阿曼。這顯示「林肯號」可能正在阿曼附近海域活動。
航空母艦打擊群是美國最具象徵性的軍事實力展現之一，其艦載機聯隊通常約有70架飛機。
在亞伯拉罕・林肯號上，這包括可躲避敵方雷達偵測的最新型F-35匿蹤戰機。
該打擊群另配有三艘搭載「戰斧」對地攻擊巡弋飛彈的驅逐艦，並通常伴隨一艘可發射同型武器的核動力潛艦。
此外，該地區原本就已有兩艘美國驅逐艦。用特朗普總統的話說：「我們在那個地區正派出一支龐大的艦隊，接下來就拭目以待。」
潛在目標
英國國防智庫皇家聯合軍事研究所（Rusi）軍事科學主任馬修・薩維爾（Matthew Savill）指出，以目前美軍在該地區的軍事態勢來看，美國「大概可以打擊伊朗境內幾乎任何地點、任何目標，除了埋藏最深的設施」——後者可能需要動用B-2轟炸機。
那麼，若特朗普下令，美國可能鎖定哪些目標？
曾參與英國政府伊朗政策工作的薩維爾表示，美國手中有多種選項。
第一種是伊朗的軍事能力，「例如其彈道飛彈威脅，或沿海飛彈陣地」。至少，這將使伊朗政權更難以實施其所威脅的報復行動。
伊朗目前仍擁有可觀數量的短程彈道飛彈和長程無人機庫存，這令部分美國的波斯灣盟友感到不安，其中一些國家已明確表示，不會支持更多美國對伊朗的打擊行動。
另一種選項，則是直接針對伊朗政權本身。
薩維爾指出，美國「可能會鎖定軍事權力核心，包括伊朗革命衛隊，甚至是負責鎮壓示威的民兵組織」。
然而，試圖「斬首」伊朗領導層，恐怕更加困難且風險更高。
以色列在去年為期12天的戰爭中，曾針對多名伊朗高層人士發動攻擊，包括透過追蹤其保鑣來鎖定位置。但薩維爾認為，伊朗此後很可能已加強安全措施並分散行蹤。
他表示，美國「或許能夠找到並擊殺高階人物，但整體累積效果為何，仍不明朗」。
「我們或許正目睹這個現行政權的最後掙扎，但問題在於，這可能需要數月甚至數年的時間才能見分曉，」薩維爾補充道。
儘管特朗普總統已展現其動用軍事力量的意願，但他過去也清楚表明，並不希望捲入一場漫長、曠日持久的衝突。
迄今為止，他的軍事干預行動多半短促、迅速且有限。
他同時也未排除外交解決方案，即要求伊朗同意限制其核計劃。
根據薩維爾的說法，特朗普如今正必須「在展現果斷形象的渴望，和實際能否達成決定性效果之間，進行權衡」。
其他人也在看
國產車大廠千金公開IG帳號！轉大人名媛生活火辣照曝光 網酸：連自家車都不開
國產車大廠千金Michelle今年約21歲，長得亭亭玉立，近日因公開IG帳號，分享開的車品牌不是自家車，備受討論。鏡週刊Mirror Media ・ 23 小時前 ・ 236則留言
10年婚姻生變？鍾欣怡認了「斷聯製作人老公」 1部位出問題病況曝光
藝人鍾欣怡今日在臉書感性發文，回憶十年前準備嫁給名製作人孫樂欣時，身邊全是反對票：「妳真的要嫁給他嗎？」、「他是製作人，誘惑這麼多！」沒想到十年後，這段關係再次面臨「噤聲」挑戰。鍾欣怡坦言，去年底身體拉響警報，進入長達數月的「徹底失聲」狀態，她甚至自嘲，這段時間真的沒辦法跟老公「說話」了。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 45則留言
安潔莉娜裘莉傳「好萊塢破產」！賣屋求變現 還打算離開美國
好萊塢女星安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）和布萊德彼特（Brad Pitt，小布）離婚官司纏鬥8年，終於在2024年底畫下句點，但兩人為了法國酒莊資產仍持續爭執。近日她接連處理房產，引發外界揣測，認為是長年訴訟耗掉大筆現金，讓她陷入所謂的「好萊塢破產」。太報 ・ 3 小時前 ・ 28則留言
裘莉驚傳「好萊塢式破產」！急賣豪宅變現 遭爆將離開美國移居海外
好萊塢女星安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）與前夫布萊德彼特（Brad Pitt）雖然名義上已結束婚姻關係，但雙方圍繞法國酒莊Château Miraval的產權官司至今仍在法庭上纏鬥。隨著官司一拖再拖，外媒近日指出，長期累積的高額法律費用，已對裘莉的財務狀況造成明顯壓力，甚至被圈內形容陷入一種「好萊塢破產」狀態。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 10則留言
台北101董事長賈永婕︰攀爬101這件事結束 不可能再開放
美國攀岩傳奇艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）挑戰徒手攀登台北101大樓成功，外界關注未來是否會再開放其他好手攀爬台北101？台北101董事長賈永婕直言，「不可能，攀爬這件事結束」。賈永婕表示，ALEX原本就是非常偉大的極限攀爬者，這次ALEX成功攀爬台北101也不是一個人徒手而已，還有30自由時報 ・ 2 小時前 ・ 25則留言
中國人不去日本玩 京都人笑開懷！卻苦了合掌村「陸客沒少還亂爬墳墓」
中國當局因為不滿日本首相高市早苗提倡「台灣有事論」，從觀光方面祭出手段，呼籲中國人不要去日本玩，就連春節期間也不要遊日本。據日本觀光單位數據指出，這兩個月中國客大幅減少45%，讓京都人笑開懷，不過著名觀光景點合掌村所在地白川鄉，卻是笑不出來，原因在於「陸客沒少，還搞破壞」。鏡報 ・ 23 小時前 ・ 216則留言
許瑋甯趕場參加LuLu婚宴！與老公邱澤同框 下半身失蹤優雅穿搭成焦點
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導陳漢典、Lulu（黃路梓茵）25日在台北文華東方酒店舉辦婚宴，在演藝圈擁有好人緣的兩人，現場賓客陣容堪比三金典禮般豪華。...FTNN新聞網 ・ 3 天前 ・ 8則留言
威力彩上看7.7億明開獎！3生肖2026年有橫財命
威力彩上看7.7億明開獎！3生肖2026年有橫財命EBC東森新聞 ・ 22 小時前 ・ 3則留言
還沒冷完！下波強冷空氣這天報到 「最冷時間曝光」恐達大陸冷氣團等級
氣象署表示，今（28）日受到東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；基隆北海岸、大台北山區、東北部及東部地區有局部短暫雨，桃園以北、東南部地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。對此，氣象專家林得恩在氣象粉專「林老師氣象站」分析未來天氣狀況，提醒「先濕後乾，短暫回暖，再轉濕冷！」三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 發表留言
36歲女工程師嚴重糖尿病！靠「2招」5個月就逆轉：大家都做得到
台灣糖尿病患恐超過300萬，許多患者雖有服藥，血糖仍控制不佳。醫師王律婷指出，一名36歲的女工程師，糖尿病史達8年，高壓工作讓她無法「好好吃飯」，即使用藥，糖化血色素仍高達10.9%，在經過5個月的飲食管理、運動並多做肌力訓練後，糖化血色素降至5.3%，已回到正常值。女子不僅不再需要施打胰島素針劑，就連口服藥也大幅減少劑量。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 10則留言
影／Lulu婚禮送完客幕後畫面曝光 「浴巾包頭」刷牙超有生活感
[FTNN新聞網]影音中心／曾子馨藝人Lulu（黃路梓茵）與陳漢典25日舉辦夢幻婚宴，席開70桌，邀請約650位親友到場，現場眾星雲集，兩人的婚禮效果滿分，Lulu最後...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 5則留言
卓榮泰改叫「台灣101」臉書被灌爆 蔣萬安回敬1句話記者也笑了
美國攀岩傳奇霍諾德（Alex Honnold）25日在Netflix全球直播見證下，完成徒手攀登台北101的壯舉，讓台灣成為國際焦點。不過行政院長卓榮泰恭賀霍諾德的貼文中，將國人熟悉的台北101大樓，刻意改稱「台灣101」，臉書隨即被網友灌爆。台北市長蔣萬安今（27日）受訪被問及此事，笑著反問「所以我是台灣市的市長嗎？」酸度爆表，讓一旁記者們的嘴角瞬間失守。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 198則留言
2450元變1萬元！馬年套幣轉手價史上最高 藏家：當枕頭也會長錢
2450元變1萬元！馬年套幣轉手價史上最高 藏家：當枕頭也會長錢Yahoo股市 ・ 2 小時前 ・ 5則留言
曹西平告別式「三哥未現身」！包偉銘改機票低調送戰友
資深藝人曹西平去年在家中驟逝享壽66歲，後事全由乾兒子Jeremy一肩扛起，他的告別式「最後的安可」在今（27）日舉辦，藝人好友龍千玉、包偉銘、陳凱倫、劉明珠、周思潔、恬娃、阿Ken、董至成等人陸續到場，稍早告別式圓滿落幕，董至成紅著眼眶泛淚走出會場。自由時報 ・ 2 天前 ・ 17則留言
Lulu「浴巾包頭」送客超狂藏巧思！婚禮後首發聲：要躺三天才能平復
藝人Lulu（黃路梓茵）與陳漢典25日在台北文華東方酒店舉辦夢幻婚宴，邀請約650位親友到場，現場眾星雲集，婚禮亮點十足，Lulu最後以「浴巾包頭」創意造型送客，驚呆眾人。婚禮結束後，Lulu也在臉書發聲。三立新聞網 setn.com ・ 2 天前 ・ 3則留言
安潔莉娜裘莉陷「好萊塢破產」傳賣豪宅變現！本人回應了
安潔莉娜裘莉陷「好萊塢破產」傳賣豪宅變現！本人回應了EBC東森娛樂 ・ 5 小時前 ・ 1則留言
聯電法說變法會！跌停作收還有4萬張跑不掉 分析師：買點快到了
晶圓代工廠聯電（2303）28日剛舉行完法說會，今（29）日以70.3元開出，隨著賣壓湧現，開盤30分鐘左右慘遭打入跌停版，股價鎖死在68.4元，截至收盤，跌停仍未打開，成交量逾27萬張，另外還有4.2萬張排隊賣不掉。分析師表示，成熟製程長線仍看好，投資人先不用在此時殺低，至於空手者可在65元左右價位分批布局。Yahoo股市 ・ 5 小時前 ・ 27則留言
從105→55公斤零復胖！小禎「雞肉減肥法」爆紅，學會1吃法真的會狂瘦
女明星小禎從初的105公斤一路瘦到55公斤，還能多年維持不復胖，她的減肥方法真的被問爆。不走極端挨餓路線，而是把「吃對蛋白質」做到極致，其中近期討論度最高的就是她親手做的「高蛋白雞肉乾」。不只方便、好女人我最大 ・ 1 天前 ・ 25則留言
目標價給到400元！「電池大廠」EPS上看18.75元 AI資料中心電力需求引爆
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導受惠於國際各大CSP加速推進AI資料中心的發展，電力需求大幅攀升，帶動市場對於BBU族群的信心明顯上揚，法人最近調升了電源...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 4則留言
雞蛋能吃嗎？台中爆禽流感引恐慌！譚敦慈點名「2種蛋」別碰
台中市豐原區近期爆發禽流感，超過1700隻雞大量死亡，但業者未主動通報，聲稱病死雞在雞場就地掩埋，引起民眾恐慌。對此，「無毒教母」譚敦慈分享安全吃蛋的6個方法，提醒民眾接觸雞蛋後務必洗手，烹煮時蛋白、蛋黃都要完全凝固，絕對不要生食。三立新聞網 setn.com ・ 56 分鐘前 ・ 1則留言