美國正準備再次打擊伊朗嗎？

本月較早前，美國總統特朗普（Donald Trump，川普）向抗議伊朗政權的民眾傳遞訊息稱，「援助正在路上」。

自那之後，美國軍事力量在該地區出現緩慢、持續且顯著的集結。

美國作為全球軍事實力最強的國家，早已展現其具備打擊伊朗的能力。去年6月，美方發動代號為「午夜之鎚」（Midnight Hammer）的軍事行動，鎖定伊朗的核設施。

該行動動用了超過100架軍機，其中包括自美國本土長途飛行、投放「碉堡剋星」（bunker-buster）精準導引炸彈的B2匿蹤轟炸機。

如今的問題是：美國是否正在準備再次對伊朗動武？

特朗普最新在社交媒體上的貼文顯示，這種可能性確實存在。他警告伊朗，若不就限制其核計劃問題達成協議，則「下一次的攻擊將更加猛烈！不要讓那種情況再次發生。」

特朗普表示，一支「龐大的艦隊」正朝伊朗前進，並稱該部隊——如同先前在委內瑞拉拘捕尼古拉斯・馬杜羅（Nicolás Maduro）時一樣——「隨時準備好、願意且有能力在必要時，以速度與武力迅速完成任務」。

他呼籲伊朗「坐上談判桌」，同時警告談判的「時間正在流逝」。

目前，美國在中東地區已部署相當可觀的軍事力量，區內駐有多達5萬名美軍人員。

其中約1萬人駐紮在卡塔爾的烏代德空軍基地（al Udeid Air Base）。此外，美軍亦在約旦、沙特阿拉伯、阿曼、巴林及阿拉伯聯合酋長國設有基地。

過去數週，開源情報分析顯示，大量美軍軍機陸續抵達該地區。

週日（1月25日）拍攝的照片顯示，烏代德空軍基地——美國在中東最大的軍事設施——外圍出現多座新建構物。

在去年美國空襲伊朗核設施後，德黑蘭曾向烏代德基地發射飛彈。專家在檢視相關衛星影像後指出，該基地目前似乎正在部署新的防空系統。

五角大廈並未公佈這些調動的完整清單，但「BBC事實核實」（BBC Verify）已追蹤到F15戰鬥機與空中加油機的抵達。

此外，無人機與P-8「波賽頓」（P-8 Poseidon）偵察機，也在追蹤網站「24小時航班雷達」（FlightRadar24）上被發現於伊朗空域附近活動。

運輸機的出現亦引發關注，其中部分機型被認為正運送額外的防空系統。這顯示，美國可能正為一旦特朗普下令攻擊伊朗、而伊朗發動報復性打擊的情況，提前強化對自身及波斯灣盟友的防衛。

英國方面亦已派遣一支颱風戰機（Typhoon）中隊進駐該地區，以「加強區域安全」。

美國空軍同時宣佈，正在該地區進行一項大型軍演——「敏捷斯巴達行動」（Operation Agile Spartan），目的是「展現美軍在美國中央司令部責任區內，部署、分散及維持空中作戰力量的能力」。

長期追蹤軍艦動向、並在社交媒體分享分析的史蒂芬・沃特金斯（Stefan Watkins）指出，近期亦觀察到多款美軍預警與偵察機抵達該地區，包括战略电子侦察机RC135、軍用電子戰飛機E11A BACN以及E3G「前哨」（Sentry）預警機——這些機型在「午夜之鎚」行動期間也曾出現。

他表示，這「可能意味著」空襲行動「將在不久的將來發生」。

同樣關鍵的，是一支美國航空母艦打擊群已抵達該地區。

亞伯拉罕・林肯號（USS Abraham Lincoln）先前位於印太地區，隨後接獲命令掉頭，駛向波斯灣。

儘管這艘航空母艦已超過一週未公開廣播其所在位置，但週一在「24小時航班雷達」（FlightRadar24）網站上可見，一架魚鷹式（Osprey）飛機在離開波斯灣近海位置後，降落於阿曼。這顯示「林肯號」可能正在阿曼附近海域活動。

航空母艦打擊群是美國最具象徵性的軍事實力展現之一，其艦載機聯隊通常約有70架飛機。

在亞伯拉罕・林肯號上，這包括可躲避敵方雷達偵測的最新型F-35匿蹤戰機。

該打擊群另配有三艘搭載「戰斧」對地攻擊巡弋飛彈的驅逐艦，並通常伴隨一艘可發射同型武器的核動力潛艦。

此外，該地區原本就已有兩艘美國驅逐艦。用特朗普總統的話說：「我們在那個地區正派出一支龐大的艦隊，接下來就拭目以待。」

潛在目標

英國國防智庫皇家聯合軍事研究所（Rusi）軍事科學主任馬修・薩維爾（Matthew Savill）指出，以目前美軍在該地區的軍事態勢來看，美國「大概可以打擊伊朗境內幾乎任何地點、任何目標，除了埋藏最深的設施」——後者可能需要動用B-2轟炸機。

那麼，若特朗普下令，美國可能鎖定哪些目標？

曾參與英國政府伊朗政策工作的薩維爾表示，美國手中有多種選項。

第一種是伊朗的軍事能力，「例如其彈道飛彈威脅，或沿海飛彈陣地」。至少，這將使伊朗政權更難以實施其所威脅的報復行動。

伊朗目前仍擁有可觀數量的短程彈道飛彈和長程無人機庫存，這令部分美國的波斯灣盟友感到不安，其中一些國家已明確表示，不會支持更多美國對伊朗的打擊行動。

另一種選項，則是直接針對伊朗政權本身。

薩維爾指出，美國「可能會鎖定軍事權力核心，包括伊朗革命衛隊，甚至是負責鎮壓示威的民兵組織」。

然而，試圖「斬首」伊朗領導層，恐怕更加困難且風險更高。

以色列在去年為期12天的戰爭中，曾針對多名伊朗高層人士發動攻擊，包括透過追蹤其保鑣來鎖定位置。但薩維爾認為，伊朗此後很可能已加強安全措施並分散行蹤。

他表示，美國「或許能夠找到並擊殺高階人物，但整體累積效果為何，仍不明朗」。

「我們或許正目睹這個現行政權的最後掙扎，但問題在於，這可能需要數月甚至數年的時間才能見分曉，」薩維爾補充道。

儘管特朗普總統已展現其動用軍事力量的意願，但他過去也清楚表明，並不希望捲入一場漫長、曠日持久的衝突。

迄今為止，他的軍事干預行動多半短促、迅速且有限。

他同時也未排除外交解決方案，即要求伊朗同意限制其核計劃。

根據薩維爾的說法，特朗普如今正必須「在展現果斷形象的渴望，和實際能否達成決定性效果之間，進行權衡」。