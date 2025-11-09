美國正用全球佈局制衡中國

美國與日本一致同意將日美同盟提升至新的高度。圖片取自美國白宮臉書

湯名暉／東協經濟貿易文化發展協會研究員

2025年10月底，在韓國APEC峰會舉行美中元首場邊會談的同時，美國運用其全球性的戰略優勢採取一系列的動作，藉由地緣政治的優勢制衡中國的稀土攻勢。從中國家門採取南北兩路並進的佈署，加強日韓與東協的安全合作，以及在拉丁美洲準備清理中國的鐵桿小弟委內瑞拉。這一系列的全球性佈署顯示。美國仍保有的國際秩序的主導地位，中國的讓步反而顯示其內部大清洗後的不尋常。

一、美日韓推進合作 東北亞軍事再升級

在韓國釜山的APEC峰會期間，川普除了會晤習近平，也分別與日本首相和南韓總統舉行了雙邊會談，強化美國在東北亞同盟網絡的整合。10月29日，川普先於首爾會見南韓總統李在明，雙方宣佈已就懸而未決數月的美韓關稅爭端達成協議，消除雙邊貿易摩擦中的大部分障礙。

更引人關注的是，川普在與李總統會談後宣佈「已批准韓國建造核動力潛艦」。根據川普的說法，美方將破天荒允許韓國取得核動力潛艇技術，韓國未來將可在費城的造船廠建造本國第一批核潛艦。

迄今為止，美國僅在1950年代將核潛艇技術轉讓予英國，近年的AUKUS協議才啟此類敏感技術合作。若對韓合作落實，韓國將成為全球極少數擁有核動力潛艦的國家之一，徹底改變朝鮮半島與黃海的平衡，同時也在北京千里之內佈下限制其野心的荊棘。

韓國對美國的3,500億投資，進一步化為兩國之間安全與經貿的互賴關係，雖然是基於交易所形成，卻也可作為臺灣在內具備經貿實力者的模式。由於朝鮮已獲得俄國的軍事科技支援，協助韓國發展核潛艦是合理的平衡之舉，美國有正當的名義推動韓國在印太安全承擔更大角色，中國則是再受俄國拖累。

與此同時，川普亦在東京短暫停留，與日本首相高適早苗會晤，雙方一致同意將日美同盟提升至新的高度，邁向「新的黃金時代」，並確認了進一步加強同盟的威懾力和應對能力。更重要的是簽署稀土協議，確保關鍵礦物和稀土的供應鏈安全，以減少對中國的依賴，由於日本已有稀土戰的經驗與準備，將成為美國最佳的備援。

川普於首爾會見南韓總統李在明。美國白臉書ㄕ

更重要的是，川普還與德仁天皇會面，美日關係的政治意涵不言而喻。綜觀美日韓三國的互動，一定程度上延續美日韓大衛營峰會的目標，不只加強安全合作，並且進一步在稀土供應鏈建立更強大的備案，削減中國議價的能力。日本與韓國方面也在美國得到相應的安全條件，以及對等關稅的優惠，更樂於在扮演積極角色。

二、東協防長峰會倡議 越南選擇美國軍武

2025年11月1日，也就是APEC甫結束，東協在印尼吉隆玻舉行的防長擴大會議。美國國防部長赫格賽斯(Peter Brian Hegseth)積極遊走，提出多項維護區域安全的倡議，矛頭直指中國在南海的擴張行為。他公開譴責近期中國在南海「破壞穩定的行動愈發增多」，包括以水炮驅離菲律賓補給船、單方面將有爭議的黃岩島劃為所謂「海洋保護區」等舉措。

美方提議打造一個「共用海域感知」（shared maritime domain awareness）網絡，強化區域內各國對海上情況的監測與資訊交換。此舉旨在確保一旦有成員國遭受侵擾或挑釁，其他國家能即時知悉並協助應對，「任何一國面對侵略都不會是孤軍奮戰」。赫格賽斯的強硬表態，與川普的強硬如出一轍，並且在與董軍的非正式會談再得一分，恢復兩軍高層直通管道。

結束在馬來西亞的會議行程後，赫格賽斯隨即於11月2日抵達越南河內訪問。此次訪問適逢美越建交30週年，也是雙方將雙邊關係提升為「全面戰略夥伴關係」兩週年。引人注目的是，雙方討論越南現代化軍備需求與美國可能的軍售支持，在中國周邊再下一城。

越方有意採購美製C-130「大力神」運輸機以及波音CH-47「奇努克」重型直升機等裝備，美方亦準備就相關軍售展開深入磋商。事實上，美國已開始小幅軍援越南：近年陸續交付3艘前美國海岸防衛隊巡防艦給越南海警，並提供了12架T-6教練機中的3架。

這項消息形同動搖越南的「竹子外交」傳統，赫格賽斯明確表示「深化軍事合作將使兩國受益」，強調美方支持一個「強大且獨立的越南」。越南方面也宣佈，雙方將持續推進安全領域協作，包括上述國防現代化議題。越南長期以來軍備主要依賴俄羅斯供應，如今尋求多元化，美越防務升溫正好滿足越方此一戰略轉型需求，也符合美國在東南亞培植夥伴、制衡中國的策略。

這一系列跡象顯示，越南已成為繼菲律賓之後，美國在南海牽制中國的又一重要準夥伴，雙方防務關係的質變，標誌著區域權力格局細微但重要的變動。選擇美系武器將是一條後勤體制的不歸路，勢必將逐漸淘汰或是改造現有的俄國系統，這將使得中俄失去越南在軍事上同一標準的話語空間。

越南願意作出如此重大的決定，根本性的原因在於中國從柬埔寨、寮國以及南海的包圍圈已成形，越南本身也對中國的核電進口量也超過10%。面對柬埔寨雲壤港的中國駐軍，以及寮國境內已有解放軍七十五集團軍活動的現實，越南面對三面包圍的窮地，其壓力甚至更高於菲律賓。若不能取得美國在軍事和能源上的支持，越南將更難獨力面對中國在安全和能源層面的壓力

三、西半球軍事部署：美國加勒比行動的戰略訊號

在APEC峰會之前，美國就已在西半球採取引人注目的軍事部署，美國在加勒比海集結兵力，準備對最反美的委內瑞拉下手，試圖剷除中國在當地最大的盟友。自8月底起，美軍在大規模集結兵力近一成的海空軍，同時調遣現役最大型的福特號航空母艦戰鬥群。

華府稱此舉旨在打擊以委內瑞拉為據點的跨國毒品走私團夥，但其規模和陣仗帶有明顯的戰略威懾意味，實際上卻是形同以中國在西半球最大的盟友為人質。另一方面，美國可在拉美地區乃至全球宣示「門羅主義」的影響力仍在，並且藉由強硬手段整肅自家後院的不安定因素，同時警告其他大國勿染指。

美國驅逐艦逼近委內瑞拉。東方IC

委內瑞拉的馬杜洛政權急尋外援，藉由將美軍行動定調為針對中國及俄羅斯的話語，要求中俄援助。馬杜洛向習近平求援時強調「美國在加勒比的侵略行動其實是衝著中國來的，因雙方有共同意識形態」，同時也向俄國索要雷達和飛彈等軍備，以抵禦美方可能的進一步升級。但是華府以實力手段表明，即便尋求外援，美國仍握有全球範圍內的主導能力，並且具備將委內瑞拉設定為美中議程的主動性。

四、核武加持：貿易休兵與承諾

就在川普與習會面的同日稍早，川普下令美軍重啟睽違33年的核武試驗計畫，其主要理由是，俄羅斯和中國等其他國家正在秘密進行地下核試驗，美國不能落後。稍後，美國能源部長澄清，川普下令進行的試驗屬於「非臨界爆炸」（noncritical explosions）或系統測試，不涉及實際的核彈爆炸，目的是測試核武器的其他部件，確保其功能正常。

拜登時期已有強化美國核武的計畫：《核態勢評估報告》（Nuclear Posture Review, NPR），重點包括維持強大的核威懾能力、應對中俄等國日益增長的威脅、以及強調盟友合作。但是在APEC峰會前，川普已與日韓高調展現安全合作，加上在委內瑞拉的軍事準備，以及稍後在東協防長峰會強硬的抗中倡議，幾乎是一整套有系統的安排，足以作為他在美中元首峰會的場外優勢。

從結構現實主義來看，美中之間或可被視為脆弱性的平衡，雙方都避免升高對抗，但是兩國的結構性矛盾並未化解，對內又個別有政治與選舉壓力，誰踩煞車就是一種示弱表現。相較於這次中國在國際戰略上失了先機，拉美的鐵桿小弟更被挾以為質，在台海地區卻無法提出演習作為回應，而且還在稀土和芬太尼提出短期承諾，整體而言幾乎陷入被動。

華爾街日報有評論指出，中國長於長期敘事，因此未提出台灣問題和中高階晶片出口管制。但是台灣問題事關中共的底線，面對美國在東亞南北兩路的重大安全進展，在四中全會後的時間點更不尋常，大清洗不免讓「統治團隊」陷入延滯的狀態。當前中國在年底期間更重視的是內部人事的安排，至少在明年初前還得沉澱「四中全會」的調整與負面影響。

在美國強化全球影響力的現實下，部份國家在安全領域與美國進一步合作。中國在APEC看似贏了面子，並緩和貿易戰，但是並未改變美國在自家門口實力增長的現實，以及拉美盟友的危機。考量整體美中大棋盤的布置，對當下的中國而言，目前並非是與美國討論台灣或半導體議題的合適時機。

★《鏡報》徵文／《鏡報》歡迎各界投書，來文請寄至：editor@mirrordaily.news，並請附上真實姓名（使用筆名請另外註明），職稱與聯絡電話。來文48小時內若未收到刊登通知，請另投他處。



