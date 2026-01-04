美國武力入侵委內瑞拉合理？作家對比中國圍台軍演「好諷刺」：五十步笑半百步

​美國總統川普日前發文證實對委內瑞拉發動攻擊，並火速逮捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）與其夫人，消息一出震驚世界。對此，作家漂浪島嶼在臉書發文質疑，強國都是一樣行徑，所以原來美國不太強力勸阻中國，就是怕雙標矛盾自我打臉，如果覺得美國攻擊入侵委內瑞拉合理，恐怕今日委內瑞拉就是明日台灣。



​漂浪島嶼指出，​川普因為委內瑞拉毒品輸美問題，已經海上封鎖擊沉可疑船艦，內政干預要求總統下台，甚至武力攻擊直接入侵他國，示範所有軍事行動的程序。所以面對中國以打擊台獨為名，對台威嚇海上封鎖、內政干預、武力入侵，變成五十步笑半百步，強國都是一樣行徑，所以原來美國不太強力勸阻中國，就是怕雙標矛盾自我打臉。

​漂浪島嶼強調，特別諷刺是，一些名嘴、網軍大加讚譽美國攻擊委內瑞拉，懲罰中國同路人，如同贊成大國以武力入侵他國，不就變相合理化中國侵台的行徑，承認不爽就打，武力即是真理。其實基於抗中保台的戰略利益，應該希望美國不要四處開火，四散兵力，應該集中力量援台戰中。如果歐洲、中東戰火未止，美國後院又起火，四處分兵的結果，就是要亞洲島鏈自立抗中自求多福，應該不是美援保台派所希望看到的結果。

​漂浪島嶼質疑，清剿毒品和石油利益能不能作侵略他國的理由？打擊台獨和祖國統一，能不能作為侵略他國的理由？如果認為美國攻擊入侵委內瑞拉合理的話，那今日委內瑞拉就是明日台灣。

