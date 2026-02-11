美國歲末祝福 異常天候當戒慎虔誠
美國各地歲末祝福，德州達拉斯遭遇冰雪考驗而延期，志工鏟雪守護安全。而在北加州，暖流湧現。新受證志工扛起慈濟志業，新的一年，有好多事要忙，朝氣蓬勃。
清晨天剛亮，會所裡已經熱氣騰騰，志工們洗菜、切菜、大鍋翻炒，同步準備蔬食義賣。
特製的大型竹筒排成數字60，象徵六十年來，竹筒歲月的善念累積。
剛受證的黃桂東分享，慈濟因緣從中國大陸的瀋陽出發，往返北京培訓，再到北加州生活，最後回到心靈故鄉花蓮受證。
慈濟志工 黃桂東：「去多承擔，多為上人，擔天下的米籮，這是一分承諾，慈濟靜思弟子的一個榮譽。」
也是剛受證的黃維堅，平常就會做環保志工、發放街友早餐。
慈濟志工 黃維堅：「這麼多年來，雖然沒有完成見習或培訓，還是一直當志工。」
活動中也迎來新的里程碑，台灣華語文學習中心與慈濟合作，推動華語教育與文化交流。
金山灣區文教中心主任 莊雅淑：「尤其是慈濟的人文學校，非常重視人文教育，我想這個跟華語文學習中心，是理念的一致，因為我們知道成人的教育，要從文化裡面去學習華語文是最快的，所以藉由慈濟社區的力量，與人文教育的基礎。」
坎普山火的受災戶朱莉博斯，如今在慈濟工作，負責災後的個案援助。
北加慈濟災後重建個案輔導員 朱莉博斯：「我與慈濟的緣分始於2019年，當時他們協助坎普山火的倖存者，我第一眼就愛上了這個團體，因為他們是我見過最友善的人，而我也由衷地相信，對他人的善意與慈悲。」
在達拉斯分會的歲末祝福，四百多人齊聚，除了透過表演看見孩子們的成長，也以嘉年華、寓教於樂的方式，讓與會者感受慈濟人文。
更多 大愛新聞 報導：
108日寧靜行腳 佛教僧侶徒步跨千里
美國冬令國際探索營 慈小學生收穫豐
其他人也在看
風月同天｜愛在赤道中甦醒
厄瓜多慈濟志工 波里斯.卡西亞：「我來自南美洲的厄瓜多，曾有7年的時間，為美軍特種部隊效力，我是軍中消防員 在戰爭現場，當子彈大砲爆破之後，我得奮力去滅火。」厄瓜多慈濟志工 波里斯.卡...
屢被指控條件交換「鄭習會」 國民黨宣布提告媒體
國民黨副主席蕭旭岑、文傳會主委吳宗憲、副主委江怡臻等今（11日）召開「別把『自由』當『抹黒』；國民黨守護公理，提告自由時報」記者會，羅列《自由時報》近期製造的7項「假新聞」，傷害國民黨聲譽，因此正式提告《自由時報》；並強調希望透過司法讓證據在陽光下攤開，讓台灣新聞環境回到實事求是的專業正軌。
稱《自由時報》連報7篇假新聞 國民黨怒告3記者求償200萬
國民黨今（11日）舉行記者會，指控《自由時報》近期頻繁出現假新聞，對國民黨聲譽造成傷害，文傳會主委吳宗憲指出，過去國民黨已2度對《自由時報》的不實報導發過律師函，但對方完全
芙蓉歲末祝福 愛心竹筒善念共振
馬來西亞慈濟芙蓉聯絡處，舉辦了3場歲末祝福感恩會。慈濟慈善起步，是六十年前台灣民眾日存五毛錢，累積小錢行大善的精神。芙蓉慈濟志工也邀請民眾帶來馬幣50仙，感受那種累積的力量。大竹筒、回聲大，點滴善...
南非迎接溫馨耶誕 關懷激起愛的漣漪
12月初，南非慈濟志工，為「卡吉索」社區的家庭，發放食物，確保他們在耶誕節期間不會面臨飢餓。慈濟志工「李慶隆」的工廠員工，因為長期參與發放，現場可以看見有紀律以及高效率。有紀律的志工隊伍，布置發放...
推廣"富有愛心店" 菜籃車當運鈔車
富有愛心店遍布全台各地，今天帶您來到台北、士林，認識一個「速速叫」團隊，他們不只是速度快，更因為主力志工們，名字中都有「素」，團隊如高鐵般的速度，讓他們募得將近600間富有愛心店。特別的是，他們還...
李四川請辭參戰新北市長！侯友宜首度表態了：全力支持
台北市副市長李四川今（2/11）下午正式宣布，2月底請辭副市長、投入新北市長選舉。外界關注新北市長侯友宜的態度，侯稍早在臉書表態：「一棒接一棒，棒棒是強棒，請和我們一起全力支持李四川」。
見習培訓發心立願 互道感恩誠摯祝福
馬來西亞麻坡靜思堂二月初舉辦了「志工歲末祝福暨見培營」，261位來自不同社區的志工，在共修中凝聚法親情，互相感恩與學習。來自麻坡各社區的志工261位，走進靜思堂。說到做慈濟，彷彿有前世註定，也發願...
李四川「3月回歸新北」 綠營對手回應：面試官都一樣
台北市副市長李四川今（11）日宣布2月底請辭副市長、3月底回到新北市，外界解讀是代表國民黨參選新北市長的訊息。對此民進黨新北市長參選人蘇巧慧表示，大家的面試官都一樣是400萬新北市民。
酒駕撞碎女清潔隊員 香酥鴨老闆起訴國民法官審理
CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導 台南知名香酥鴨鄭姓負責人去年12月16日上午8時駕車在安平區慶平路高速撞擊站立垃圾車後方的陳姓女清潔員，將陳女下半身撞得粉碎而當場死亡，檢警偵辦期還傳出企圖賣房脫產而遭網友一片痛批，台南地檢署今（11）日偵查終結，依不能安全駕駛動力交通工具因而致人於死罪嫌起訴，將由國民法官法庭審理。 鄭男目前在押，下午移審台南地院後...
櫻花兩大主力產品續看增，家居事業拚重回成長
MoneyDJ新聞 2026-02-11 11:54:25 邱建齊 發佈廚衛電龍頭櫻花(9911)1月合併營收首破10億大關以10.97億元改寫新高、月增16%且年增11%，公司指出，兩大主力產品線均有貢獻，去(2025)年同期有較高基期的廚衛電小幅成長、整體廚房則仍挹注較大增幅。展望今(2026)年，法人表示，整體廚房去年成長幅度高、要再維持逾12%成長力道壓力較大，推估可望年增高個位數；家居去年因新青安效應衰退，但去年簽約狀況不錯、今年有機會回到3億以上營業額；廚衛電則仍透過高質化穩步成長。 去年國際銅價每噸都在1萬美元左右高檔，櫻花表示，成本壓力仍大，除了盡可能在採購的部分努力，也持續提升兩大事業毛利率，包括廚衛電透過AI等高值化產品往上提升，整體廚房更已連續幾年每年都以超過1個百分點往上提升，新簽約案子售價也往此方向提升，如此大致抵銷銅價上漲對毛利率帶來的負面影響，去年毛利率逐季攀升態勢明顯。 長期來看，櫻花表示，原物料高漲必須透過價格調整轉嫁成本壓力，公司每年大約會推出25%新產品，新產品一定採用新價格以反應新的成本，包括整體廚房也透過品牌館與建商溝通，不要再用低階產品才配得
靜思精舍邀照顧戶圍爐 席開200桌逾千人暖心迎新春
慈濟於農曆春節在靜思精舍邀請照顧戶圍爐，席開超過200桌，並安排義...
美伊會談後 伊朗總統：不發展核武、不屈服於過分要求
（中央社德黑蘭11日綜合外電報導）在德黑蘭當局與美國恢復談判之後，伊朗總統裴澤斯基安今天表示，伊朗已準備好接受對於自身核計畫的「任何查核」，並強調德黑蘭方面不尋求發展核武。
結帳疑不滿被提醒往旁移動 酒醉男怒丟茶葉蛋
中部中心／張喬羿、林軒震、曾津衫台中霧峰區連鎖超商，有人酒後鬧事！11日凌晨1點半，一名喝醉的男顧客，結完帳後遲遲不離開櫃台，被後方女顧客提醒往旁邊移動，男方疑似心生不滿，出口飆罵，雙方瞬間爆發口角衝突，男顧客開始拿店裡商品朝女方扔，甚至還抓了一把茶葉蛋丟人。
啟動春節穩供計畫 台電基隆區處四大防線守護光明！
《圖說》台電公司基隆區營業處為確保春節期間電力供應穩定、民生服務不中斷，提前啟動「春節穩定供電計畫」。〈基隆區 […]
高中木聯》傅玟彥百球完投 美和關鍵挑戰成功一分決勝
美和高中今天(11日)靠著高二左投傅玟彥演出高中首次完投，加上柯郁翰高中首轟助威，終場以3比2擊敗東石高中，在高中木棒聯賽第三階段拿下首勝。東石昨日在第三階勝開胡，美和則是首次登場，兩隊勢均力敵，美和2局下率先發難，靠著失誤上壘，加上戰術推進，林聖唯敲出安打，先馳得點，4局下美和柯郁翰夯出右外野陽春砲，到了5局下，柯郁翰二壘安打再帶回第3分，美和取得3比0領先。而美和投手傅玟彥也能控制戰局，前5局沒被敲出安打，守備也在2、3兩局上演雙殺助陣，力保不失分，到了6局上，東石1出局後獲得保送，接著再以內野安打、失誤打破鴨蛋，王崎家補上二壘安打，東石追到2比3，接著再用2次四死球攻佔滿壘，傅玟彥隨後對下一棒劉光甯投出近身球，一開始被判定是觸身球，美和提出電視輔助判決挑戰後改判，保住1分領先，維持至終場。美和總教練陳耿佑表示，東石打線左打多，決定讓左投傅玟彥先發，他昨天練習狀況不錯，今天投得很好，只被敲出2安打，加上守備在2、3兩局演出雙殺幫忙，也很重要。傅玟彥以100球獨撐全場僅失2分，被敲出2安打，投出3次三振、6次四死球，拿下勝投，他說，今天就是進攻好球帶，分數接近很緊張，拿出自信，教練也
高中木聯》蔡辰瀧回穩6局好投拚旅外 平鎮逆轉勝西苑
【賽會特約記者王婉玲高雄報導】平鎮高中今天(10日)一開賽就失2分處於落後，且前4局殘壘過多，打完4局與西苑高中戰平2比2，5局下，平鎮靠著隊長邱文佑適時安打拉開比分，加上先發投手蔡辰瀧...
徐巧芯現身北檢 低調回應「我告別人」
國民黨立委徐巧芯官司纏身，經常現身台北地檢署開庭，今(2/11)日上午她低調的從台北地方法院側門進入，再前往台北地檢署辦理報到，當記者見到她詢問是為了何事而來，徐巧芯面無表情的表示：「我告別人」。巧的是今日傳喚她到案的是承辦無黨籍立委高金素梅3大弊案的檢察官。
9天年假大啖美食前先顧好牙，醫示警：硬、韌、碎骨食物最傷牙
春節連假將至，闔家團聚、吃吃喝喝在所難免，但牙齒健康若是一時疏忽，恐怕會讓年假留下遺憾。齒顎矯正專科醫師陳育德指出，臨床就曾發生一名4歲幼童跟著家人熬夜吃消夜，啃食雞翅時不慎咬裂牙齒，碎骨甚至差點嗆入氣管，緊急送醫搶救，所幸即時處理，才未釀成憾事。陳育德提醒，過年期間比較會接觸平常少吃的食物，更要提高警覺，掌握「少吃、慢食」原則，並避免整天吃個不停，才能平安過好年。春節是國人重要的團圓時刻，不論在家圍爐或外出走春，零嘴、點心總是隨手可得，不過，多數牙科診所於過年期間休診，一旦出現急性牙痛，往往只能忍耐，或前往大醫院急診排隊，不僅影響過節心情，處理不及時，還可能讓小問題惡化成大病。作息亂、免疫力降 慎防牙裂與蜂窩性組織炎陳育德表示，連假期間不少人熬夜、作息不規律，免疫力下降，容易誘發牙齦發炎、腫脹，尤其本身有牙周病，或根管治療尚未完成的民眾，更屬高風險族群，「建議過年作息仍要盡量接近平時，避免身體防禦力下降。」陳育德特別提醒，年節常見的豬腳、魚類、瓜子、堅果、肉乾、牛軋糖等食物，分別屬於「碎骨多、質地硬、韌性強」，若進食過快或用力過猛，容易造成牙裂、矯正器損壞，甚至引發口腔急症。他分享，
高中木聯》北科李承濬即刻救援連6K 球速激增20公里
【賽會特約記者王婉玲高雄報導】北科附工先發投手黃宥儒今天(10日)在4局上傷退，高二左投李承濬提早登板，結果上演連6K，總計後援3局7K無失分，帶領北科提前6局以7比0擊退成功商水，在高...