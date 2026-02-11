美國歲末祝福 異常天候當戒慎虔誠

美國各地歲末祝福，德州達拉斯遭遇冰雪考驗而延期，志工鏟雪守護安全。而在北加州，暖流湧現。新受證志工扛起慈濟志業，新的一年，有好多事要忙，朝氣蓬勃。

清晨天剛亮，會所裡已經熱氣騰騰，志工們洗菜、切菜、大鍋翻炒，同步準備蔬食義賣。

特製的大型竹筒排成數字60，象徵六十年來，竹筒歲月的善念累積。

剛受證的黃桂東分享，慈濟因緣從中國大陸的瀋陽出發，往返北京培訓，再到北加州生活，最後回到心靈故鄉花蓮受證。

慈濟志工 黃桂東：「去多承擔，多為上人，擔天下的米籮，這是一分承諾，慈濟靜思弟子的一個榮譽。」

也是剛受證的黃維堅，平常就會做環保志工、發放街友早餐。

慈濟志工 黃維堅：「這麼多年來，雖然沒有完成見習或培訓，還是一直當志工。」

活動中也迎來新的里程碑，台灣華語文學習中心與慈濟合作，推動華語教育與文化交流。

金山灣區文教中心主任 莊雅淑：「尤其是慈濟的人文學校，非常重視人文教育，我想這個跟華語文學習中心，是理念的一致，因為我們知道成人的教育，要從文化裡面去學習華語文是最快的，所以藉由慈濟社區的力量，與人文教育的基礎。」

坎普山火的受災戶朱莉博斯，如今在慈濟工作，負責災後的個案援助。

北加慈濟災後重建個案輔導員 朱莉博斯：「我與慈濟的緣分始於2019年，當時他們協助坎普山火的倖存者，我第一眼就愛上了這個團體，因為他們是我見過最友善的人，而我也由衷地相信，對他人的善意與慈悲。」

在達拉斯分會的歲末祝福，四百多人齊聚，除了透過表演看見孩子們的成長，也以嘉年華、寓教於樂的方式，讓與會者感受慈濟人文。

