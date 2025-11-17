美國死囚「5天連殺3人」隔21年遭槍決伏法！ 最後晚餐曝光菜單驚人

史蒂芬布萊恩特2004年犯下3起殺人案，震驚社會。（翻攝X@JonathanViceroy）

美國南卡羅萊納的44歲死囚史蒂芬布萊恩特（Stephen Bryant），2004年在南卡鄉間，5天內犯下3起的殺人案，震驚社會。時隔21年，他於當地時間15日遭行刑隊槍決，成為該州今年第3名以此方式伏法的死囚。

布萊恩特15日晚間在哥倫比亞一處監獄接受行刑隊槍決，於18時05分宣告死亡。他是南卡州在14個月內處決的第7人，也是開州經13年停擺、重啟死刑制度以來第3名採用行刑隊的死囚。

5天連殺3人 冒充求助者行凶、還接死者家屬電話

布萊恩特2004年犯下的連續殺人案，至今仍被視為南卡鄉間最震撼的犯罪之一。根據檢方資料，他在2004年10月，先以汽車拋錨為由，拜訪住在森特郡偏僻地帶的威拉德泰捷恩（Willard “TJ” Tietjen），泰捷恩開門協助後，布萊恩特竟直接槍殺他。

更駭人的是，泰捷恩死後電話響起多次，布萊恩特竟直接接起電話，對死者的妻女冷冷表示：「我是闖入者，我殺了他。」警方事後形容，這通電話「令人不寒而慄」。

布萊恩特在犯案後5天仍繼續行凶，他開車假借載人，一路行經鄉間土路，趁兩名男子下車小便時，竟從背後連開數槍將他們射殺。警方全面搜捕時，一度在該區每條土路設點攔查，告誡居民「遇到陌生人求助務必保持警覺」。最終布萊恩特落網，被控3項謀殺罪並判處死刑。他也是南卡州40年來第50位遭執行死刑的受刑人。

44歲的布萊恩特在15日伏法。（翻攝SC Department of Corrections）

行刑隊槍決現場：紅色靶心震飛、槍響後倒下

布萊恩特在獄中選擇以行刑隊槍決代替致命注射與電椅，行刑當天，有3名獄方員工自願為開槍者，使用的均為實彈步槍。現場不到12名目擊者坐在防彈玻璃後觀看。布萊恩特被固定在椅上，胸口貼上一塊白布，其中心畫有紅色靶心，標示心臟位置。醫師確定位置後，行刑官替他戴上頭罩，走向另一側拉起黑色遮板，露出等待中的行刑隊。

布萊恩特未留下遺言，只在頭罩蓋下前短暫望向證人席。約55秒後傳來一聲槍響，目擊者表示，貼在他胸前的紅色靶心「整塊被震飛」。布萊恩特沒有發出聲音，只出現幾次淺呼吸，約1分鐘後身體抽動，隨後失去反應。醫師上前用聽診器檢查1分鐘，正式宣布死亡。證人表示，他胸口被射中的部位出現一灘濕痕。3名受害者家屬在場緊緊握著彼此的手，度過這段沉重的時刻。

南卡羅萊納州死刑室內的槍決椅和電椅。（翻攝X@MarioNawfal）

最後晚餐曝光：海鮮、蛋捲、巧克力蛋糕全點上桌

布萊恩特最後晚餐也引人關注，根據《紐約郵報》報導，他在行刑前點了一桌份量驚人的最後晚餐，包括：辣味海鮮炒盤、炸魚蓋飯、蛋捲、塞餡蝦、兩根巧克力棒，以及德國巧克力蛋糕。

他的辯護律師金恩（Bo King）發聲明指出，布萊恩特一生飽受遺傳疾病、性侵與肢體虐待影響，母親酗酒更在胎兒期造成永久損傷，「他的身心創傷令他終生承受折磨」。金恩強調，布萊恩特在獄中曾展現「寬恕家人、珍惜友誼」等情感。

由於南卡羅萊納州長期無法取得致命注射藥物，自 2011 年起停用死刑長達 13 年，直到 2024 年才重新啟動執行機制。重啟後，截至目前已有4名死囚以致命注射伏法，另有3人選擇以行刑隊槍決結束生命。美國目前仍允許行刑隊的州包含南卡州、猶他州、愛達荷州、密西西比州，奧克拉荷馬州則將其列為備用方式。支持此作法者認為槍決快速且相對人道，但死囚律師團則批評近年的執行過程殘酷且羞辱，強調無助改善治安，也無法真正撫平受害者家庭的傷痛。

