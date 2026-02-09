美國母激戰女婿22年！還嗆女兒「滾出我們的房間」

美國人妻撞見自己的丈夫與母親正在發生性行為。（示意圖／Pexels）





美國一名40歲的人妻在即將晉身5寶媽之際，竟在閨密旅遊提前返家時，沒想到推開臥室大門，竟撞見丈夫與母親正在發生性行為。更令人心寒的是，母親被撞破私情後，不但毫無愧疚之心，還要求女兒「滾出『他們』的房間」，事後調查發現，這段婚外情已經持續了22年之久，幾乎貫穿了女子全部的婚姻生涯。

甜蜜假象破滅 人妻撞見親媽激戰丈夫

根據《Mirror》報導，人妻指出，她和丈夫從15歲起就開始交往，隨後在17歲生下大女兒，接著到了18歲時，2人宣布結婚，並在婚後陸續生下3名孩子，他們在婚姻期間從來不吵架，夫妻間也會定期約會、互送禮物，2人過著甜蜜溫馨的生活，沒想到事件背後，竟暗藏足以壓垮她的毀滅性打擊。

在一次閨密旅行提早返家後，女子竟撞見母親正與自己的丈夫在臥室內激戰，讓她相當難過。在被撞見2人偷情後，丈夫才坦承自己從18歲起，就經常會和岳母發生性關係，女子震驚之餘往前推算時間，驚覺自己的3個弟弟極可能就是丈夫的親生骨肉，令人細思極恐。

家庭聚會揭發醜聞 母遭教會解職竟反怪女兒

隨後，這名人妻在家庭聚會上公開了這段醜聞。她讓22歲的女兒把小孩都帶到地下室看電影，現場只留下成年人，接著她揭發了2人的醜事。多數家人都站在她這一邊，母親也因醜聞曝光，被教會解除了「兒童牧師」的職務，但母親不僅不愧疚，還反過來指責女兒「毀了她的名譽和人生」。

貼文一出後，不少網友紛紛心疼她的遭遇，並表示「妳沒有毀掉妳媽的人生，是她摧毀了家庭，同時毀了自己的名譽」、「妳居然沒有去刺殺妳老公，妳真的太強大了」、「妳完全沒有錯，妳和家裡其他受傷的人一樣，都是受害者」。

