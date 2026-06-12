美國比藍營更在乎台灣！林楚茵：鄭麗文訪美淪「習辦外宣團」

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政治中心／劉宇鈞報導

國民黨主席鄭麗文率團訪美，不過在多次公開發言時，她卻頻頻將炮火對準民進黨政府。立委林楚茵今（12）日說，美國都知道中國威脅加劇，台灣急需加強防衛，反觀國民黨卻大砍軍購特別預算，這種兩面手法，美國會看不出來？她也說，鄭這趟訪美，根本是披著國際交流外衣的「習辦外宣團」。

林楚茵：鄭麗文從「搞定華盛頓」，最後被華盛頓打問號

林楚茵以「鄭麗文訪美變習辦外宣團 美國比國民黨更在乎台灣國防」為題發文表示，美國眾議院最新公布國防撥款法案，將編列20億美元協助台灣強化防衛能力，美國都知道中國威脅加劇，台灣需要加強防衛，反觀國民黨在台灣大砍軍購特別預算，卡住無人機、國防自主關鍵戰力。

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林楚茵直言，鄭麗文到了美國，急著辯解國民黨支持軍購和無人機，這種兩面手法，美國會看不出來嗎？難怪鄭原訂拜會美國國安會，卻傳出被臨時取消，說好的「搞定華盛頓」，最後變成被華盛頓打問號。

林楚茵：鄭麗文講不出一句挺台灣的話

林楚茵認為，鄭麗文人在美國，但卻像中國傳聲筒，不僅把第一島鏈安全合作說成「冷戰思維」，還把台美國防合作抹黑成「空白授權」，當被問到中共威脅台灣、香港民主被摧毀等問題，鄭也講不出一句力挺民主台灣的話。

林楚茵強調，川習會上個月才剛結束，川普要聽習近平講話，直接找本人就好，何必再找一個山寨版？「早就說過，鄭麗文這趟訪美，根本是披著國際交流外衣的『習辦外宣團』」。

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