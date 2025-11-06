美國民主黨人曼達尼當選紐約市長：他將在任期內做什麼，你需要了解些什麼？
官方消息：美國最大的城市迎來了首位穆斯林市長和首位南亞裔市長。
自從民主社會主義者佐蘭·曼達尼（Zohran Mamdani，馬姆達尼）首次宣布競選紐約市長以來，這位來自皇后區的34歲州衆議員已從幾乎默默無聞一躍成為全國矚目的焦點。
他大膽的左翼綱領激勵了進步人士，撼動了民主黨，同時也招致了特朗普（Donald Trump，川普）總統和其他共和黨人的嚴厲批評。
「今天，我們已經發出了清晰的聲音：希望猶存，」曼達尼在勝選後對支持者們說道。
與他那些資歷更深的對手不同，曼達尼的新視角、年輕的氣質和全新的左翼綱領激發了選民的熱情，並最終贏得了渴望新鮮血液的選民的支持。
「讓市政廳以我們的同情心、信念與清晰願景，成為我們城市與國家迫切需要的光芒，」曼達尼在當選的那一周說道。
出生於烏幹達，信奉伊斯蘭教
曼達尼出生於烏幹達，父母是印度裔。七歲時，他隨家人移居紐約。他曾就讀於布朗克斯科學高中，後來在鮑登學院（Bowdoin College）獲得非洲研究學位，並在鮑登學院聯合創立了「巴勒斯坦正義學生會」的校園分會。
由於擁有印度裔、非裔美國人和美國人等多重身份，他在2009年申請哥倫比亞大學時，同時填寫了「亞裔」和「黑人或非裔美國人」兩個種族，因此被指責玩弄身份政治。
他回應這些指責時表示，他只是想在表格「有限的」選項中展現「我完整的背景」。
在競選期間，這位千禧世代的進步派人士充分展現了他在這個多元化城市中的根基。
他也將自己的穆斯林信仰融入競選活動中。他定期拜訪清真寺，並用烏爾都語發布了一段關於紐約市生活成本危機的競選影片。
「我們知道，身為穆斯林，公開露面也意味著犧牲我們有時能在陰影中找到的安全感，」他在一次集會上說道。
曼達尼和他的妻子、27歲的敘利亞藝術家拉瑪·杜瓦吉（Rama Duwaji）在布魯克林相識，兩人是透過約會軟體「Hinge」認識的。
他的母親米拉·奈爾（Mira Nair）是一位知名的電影導演，他的父親馬哈茂德·曼達尼（Mahmood Mamdani）教授在哥倫比亞大學任教。他的父母都是哈佛大學的校友。
在步入政壇之前，他曾擔任住房顧問，幫助皇后區的低收入房主避免被驅逐。
和他的對手一樣，曼達尼的市長競選也著重強調要讓紐約市更安全、更經濟實惠。
但他推動採取了更激進的方式來實現這些目標——其中一些對紐約市來說將是前所未有的。
貼近年輕選民
美國大學傳播學教授簡·霍爾（Jane Hall）表示，曼達尼競選成功的關鍵之一在於，年輕選民認為他在社群媒體上表現得真誠可信。
「你不必年輕才能成功，但我認為你必須展現出真誠，並以一種時髦的方式談論人們關心的事情，讓人們願意追隨你，」霍爾教授說。
曼達尼的批評者認為，他缺乏有效領導美國最大城市的經驗。
特朗普試圖將他描繪成激進分子，並多次稱他為共產主義者，但曼達尼多次否認這個標籤。特朗普總統也威脅要扣留曼達尼政府的聯邦撥款。
在宣布贏得市長選舉後，曼達尼直接對總統說：「唐納德·特朗普，我知道你在看，我只想對你說四個字：把音量調大。要想影響到我們中的任何一個人，你必須先影響到我們所有人。」
特朗普隨即在社群媒體上發文：「......一切就此開始！」
紐約州眾議員亞歷山大·奧卡西奧-科爾特斯（Alexandria Ocasio-Cortez）的前政策顧問安德烈斯·伯納爾（Andres Bernal）表示，民主黨人可以從曼達尼與民眾溝通的能力中學習。
伯納爾認為：「如今的共和黨人塑造著公共話語，他們試圖塑造這個國家的政治意識。而民主黨人則往往假定人們的信念是固定的，他們看看民調，然後說，好吧，我們該如何讓我們的言論與我們認為人們相信的相符呢？」
房租凍結
高昂的房價是這座不夜城居民最常抱怨的問題之一。
根據公寓租賃網站「RentHop」的數據顯示，2025年11月曼哈頓一房公寓的平均租金為4,778美元（3,666英鎊），比三年前上漲了近20%。而布魯克林一間一房公寓的平均租金為3,625美元，漲幅約為5%。
曼達尼的房屋計劃中最受關注的一點是，將紐約市一百萬套租金管制公寓的租金凍結四年。
「這座城市四分之一的人口生活在貧困之中，每晚有50萬兒童餓著肚子睡覺，」曼達尼在今年夏天接受BBC採訪時表示，「最終，這座城市正面臨失去其獨特魅力的危險。」
但「馬弗里克房地產合夥公司」（Maverick Real Estate Partners）的研究人員認為，四年的租金凍結對許多業主來說將是「災難性的」，將永久性地降低他們的淨營業收入。
食品雜貨、兒童保育和公車
曼達尼競選時承諾，要讓這座美國生活成本最高的城市，除了住房之外，還能讓居民負擔得起其他生活開支。
他提出的一個相當創新的想法是，在紐約市五個行政區建立一個由市政府運營的雜貨店網絡，在現有六家市屬商店的基礎上進行擴建。在這些商店購物將更加經濟實惠。
但批評者指出，曼達尼的提議忽略了食品供應鏈中複雜的物流現實。
他還希望將巴士免費（目前大多數乘客的票價為2.90美元），並計劃提高公車的運行速度。曼達尼估計他的計劃每年將耗費紐約市6.3億美元，但大都會運輸署（MTA）主席告訴「Gothamist」新聞網站，實際花費將接近10億美元。
曼達尼的議程還包括降低托兒費用，他提到一些朋友因為托兒費用高昂而選擇離開紐約。
為了籌集資金實施其計劃，曼達尼希望將企業稅率提高到11.5%，與新澤西州的最高稅率持平。紐約市目前的企業稅率為7.25%。
他也希望對年收入超過100萬美元的紐約市民徵收2%的固定稅。競選團隊稱，這些增稅措施將帶來90億美元的收入，但具體如何籌集仍是未知數。紐約州長凱西·霍楚爾（Kathy Hochul）也表示，她不會支持這位新市長提高富人稅收的計畫。
曼達尼希望在2030年將紐約市的最低工資——目前為每小時16.50美元——提高到每小時30美元。
但批評人士認為，這將導致許多低技能工人失業，並迫使他們離開這座城市。
生活品質是紐約市民關注的另一個主要問題：根據市民預算委員會的一項調查，只有34%的紐約市民認為2025年紐約市的生活品質為優秀或良好，低於2017年的51%。
曼達尼競選綱領的核心內容之一是建立社區安全部門，該部門將擴大城市心理健康服務範圍，包括建立一套由心理健康工作者而非警察來處理相關911報警電話的系統。
曼達尼的共和黨對手柯蒂斯·斯利瓦（Curtis Sliwa）批評了這項計劃，稱讓社會工作者應對潛在的暴力事件既不現實也不安全。
加沙問題
曼達尼對巴勒斯坦人的堅定支持和對以色列的強烈批評，遠超過大多數民主黨建制派人士。
身為州議員，他曾提出一項法案，旨在取消與違反國際人權法的以色列定居點有關的紐約慈善機構的免稅資格。
他曾表示，他認為以色列正在加沙實施種族滅絕，是一個種族隔離國家，並認為以色列總理內塔尼亞胡應該被逮捕。以色列強烈否認種族滅絕和種族隔離的指控。
在多次訪談中，媒體追問曼達尼是否支持以色列作為猶太國家的生存權。對此，他回應：「我不認同任何基於宗教或其他任何因素劃分公民等級的國家。我認為，像我們國家一樣，平等應該在世界各國得到保障。」以色列方面則表示，所有宗教在法律面前都享有平等權利。
曼達尼也表示，紐約市沒有反猶太主義的容身之地，並補充說，如果他當選，他將增加打擊仇恨犯罪的資金。
