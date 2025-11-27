美國民兵白宮附近遭槍擊 移民局停止處理阿富汗移民申請

美國國籍暨移民局(US Citizenship and Immigration Services)26日夜間宣布，在兩名國民兵(National Guard)士兵在華盛頓遭槍擊而傷勢危急後，該機構已無限期停止處理所有與阿富汗國民相關的移民申請。

美國總統川普(Donald Trump)稱，這起在白宮附近發生的槍擊事件是「恐怖行徑」，並稱嫌犯是2021年從阿富汗入境。

在移民局宣布此一舉措前，川普呼籲其政府重新審查在拜登(Joe Biden)總統執政期間進入美國的阿富汗移民。

該機構在X上發文表示：「保護我們國土與美國人民的安全，仍是我們唯一的關注和使命。」(編輯:王志心)