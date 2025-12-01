美國民兵遇槍擊後 川普政府擬長期暫停庇護審查

（中央社空軍一號機上30日綜合外電報導）一名阿富汗籍男子近日涉嫌於華盛頓槍擊兩名國民兵（National Guard）、造成一人喪命後，美國總統川普今天表示，他的政府打算「長期」暫停庇護案件審查措施。

法新社報導，川普（Donald Trump）搭乘總統專機「空軍一號」（Air Force One）時被機上媒體問及這項措施打算暫停多久，他回答說「沒有設定時限」。

美國國土安全部（DHS）表示，這項政策和華府對19國公民頒布旅行禁令的那份名單有關。

廣告 廣告

川普接著說道：「我們不想要那些人。知道原因嗎？因為他們當中許多人表現很差，不應該待在我們國家。」

11月26日華府發生槍擊案，造成20歲國民兵貝克斯特羅姆（Sarah Beckstrom）殉職、另一名國民兵情況危急。事發後川普政府宣布暫停庇護審查措施。

涉案的29歲阿富汗籍男子拉坎瓦爾（Rahmanullah Lakanwal）已被捕，可能面臨一級謀殺指控，檢查官指出這是預謀殺人。據媒體查閱的美國政府文件，這名嫌犯據稱是今年在川普任內獲得庇護。

美國媒體指出，拉坎瓦爾曾屬於「零號部隊」，為美國中央情報局（CIA）支持的準軍事團體，並於2021年美軍撤離阿富汗後，透過安置計畫進入美國。

川普27日表示，政府將致力於「無限期暫停」來自所有「第三世界國家」移民，好讓美國制度能夠全面恢復。他未具體說明哪些國家屬於第三世界國家，也未解釋第三世界或「無限期暫停」的定義。他表示，這項計畫將包含前總統拜登（Joe Biden）任內核准的案件。（編譯：洪啓原）1141201