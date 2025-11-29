美國民兵遭槍擊釀1死1命危！川普下令：「外國人庇護申請」全面暫停

美國公民及移民服務局（USCIS）局長埃德洛（Joseph Edlow）。（圖／達志／美聯社）

美國2名國民警衛隊（National Guard，又稱國民兵）士兵於美東時間26日在華盛頓特區（Washington, D.C.）距白宮僅數個街區的市中心，遭29歲阿富汗移民拉坎瓦爾（Rahmanullah Lakanwal）伏擊式槍擊，釀1死1命危。對此，美國公民及移民服務局（USCIS）局長埃德洛（Joseph Edlow）隨即表示，川普政府正暫停所有庇護申請的審理，直至政府「能確保每1名外國人都經過最大程度的審查。」

據《BBC》報導，這項宣布緊接在美國總統川普（Donald Trump）揚言將「永久暫停來自所有第三世界國家（third world countries）的移民」之後。26日，阿富汗籍男子拉坎瓦爾涉嫌開槍射殺2名國民兵，造成20歲女士兵莎拉（Sarah Beckstrom）傷重不治，另1名24歲的安德魯（Andrew Wolfe）目前仍在與死神拔河。川普將此形容為「恐怖行動」，並承諾將驅逐任何「不屬於這裡」的外國人。

據悉，拉坎瓦爾於2021年，透過前總統拜登（Joe Biden）時期制定的美軍合作人員特別計畫「盟友歡迎行動」（Operation Allies Welcome）抵達美國。他曾在阿富汗喀布爾機場協助美軍守備，並隸屬中央情報局（CIA）曾指揮過的「坎大哈特別攻擊部隊第03單位」（Unit 03 of the Kandahar Strike Force），當地人稱其為「蠍子部隊」（Scorpion Forces）。

他的前同袍形容他「性格開朗、喜歡運動」，而美國官員則證實他曾多次接受安全審查。然而，《紐約時報》引述他的童年朋友指出，他在部隊服役後曾出現精神健康問題。他在2024年申請庇護，並據報已於今年稍早獲准，但其綠卡申請仍在審核。

槍擊案發生後，USCIS下令所有官員不得批准、拒絕或結案任何外國人的庇護申請，只能在決策前階段處理案件。美國同時宣布暫停所有阿富汗人移民申請的處理，並將重新審查19個指定高風險國家的綠卡持有人，其中包含古巴、海地、伊朗、索馬利亞、委內瑞拉、緬甸、查德、剛果共和國以及利比亞等國。

川普在社群平台「Truth Social」上進一步宣稱，自己將終止所有非公民的聯邦補助與福利，並指責難民的湧入已造成美國「社會失序」。此外，他還宣稱索馬利亞移民「已接管明尼蘇達州」。雖然這篇貼文以「感恩節祝福」為名，但內容卻充滿強烈的反移民措辭。

對此，聯合國提醒美國必須遵守1954年4月22日正式生效的《關於難民地位的公約》（Convention Relating to the Status of Refugees），並敦促川普政府尊重國際義務。美國移民律師協會主席麥金尼（Jeremy McKinney）也批評華府試圖將移民當成「代罪羔羊」，強調槍手拉坎瓦爾的犯案動機仍然不明，激進化或精神疾病可能發生在任何背景的人身上。

