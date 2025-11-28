美國民兵遭槍擊1死1重傷！川普氣炸宣布：永久停止第三世界移民

美國華府26日發生一起槍擊案件，2名國民兵遭阿富汗移民槍擊，其中一人傷重不治，另一人仍在搶救當中。這起事件讓美國總統川普氣炸，表示將採取必要的措施來移除不屬於美國的移民，並透過社群宣布「將永久停止所有來自第三世界國家的移民」。

美國華府26日發生重大槍擊事件，造成2國民兵1死1命危。圖／美聯社、路透社、CNN

川普在社群平台上發文，表示「即便我們在科技上取得了進步，移民政策卻侵蝕了這些成果，損害了許多人的生活條件。我將永久停止所有第三世界國家的移民，以使美國系統得以全面恢復」，但在文章中川普並沒有詳細解釋「第三世界國家」，包含哪些國家。

川普感恩節拋出震撼彈。圖／翻攝自truthsocial@Donald J. Trump

川普還提到，他將終止數百萬非法入境的案例，「包括使用自動簽名筆（Autopen）簽署的文件；驅逐所有對美國無益或無法熱愛我們國家的人；終止所有向非美國公民提供的聯邦福利和補貼；取消破壞國內安寧的移民的公民身份。」

川普也在發文中指出，現在只有反向移民（Reverse Migration）才能徹底解決這個問題，並在文章最後祝美國人民感恩節快樂，「除了那些仇恨、偷竊、謀殺和破壞美國一切價值觀的人，你們不會在這裡待太久」。

