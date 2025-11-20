美國民宅驚現「鏈鋸熊」叼電鋸閒晃…超7百萬日網友跪求：日熊千萬別學
國際中心／綜合報導
日本多地近期接連傳出熊出沒與攻擊事件，引發熱議和恐慌，沒想到，不僅日本熊害不斷，現連美國也出現巨熊在民宅外閒晃事件，且牠嘴上還叼著一把電鋸。整個畫面，被民宅外監視器拍下，民宅主人也將影片發到社群平台，並推測可能原因。PO文一出，隨即引發各國熱議，其中尤以日本網友最為關注，除將這隻熊稱為「鍊鋸熊」外，也大呼日本的熊「千萬別學」。
美國一名家住田納西州東部的網友於6日在社群平台「X」發文抱怨，表示自己一早醒來，要去找昨晚放在前廊的電鋸，卻始終找不到，並透露該把電鋸是2星期前、花了500美元（約新台幣1.5萬元）買的，但在用該電鋸移除自家附近的大樹後，隔天就不見了，讓該網友不禁自嘲，「我覺得這是對樹木被移除的『報復性』搶劫」。
開玩笑歸開玩笑，該網友依舊調閱監視器察看，結果竟驚見有隻黑熊在半夜於屋外徘徊並到處嗅聞，最後叼著他放在走廊的電鋸往森林深處離開。該網友本以為電鋸已難找回，但仍抱著姑且一試的心態尋找，最終竟真的在森林裡找到遺失的電鋸。
雖找到電鋸非常高興，但該網友心驚指出，電鋸是在黑熊巢穴外被找到的，「那可能是我一生中經歷過的最強烈的腎上腺素飆升」，畢竟有一頭熊帶著三隻幼崽潛伏在那，「我可不想為了把電鋸跟牠打起來」，因此他先走回家並喝了一、兩杯伏特加，琢磨著該怎麼解決？
最終，該名網友決定利用套索把電鋸從熊窩附近套下，在電鋸滾了一段距離後，才鼓起勇氣去取回。至於電鋸為何會遭黑熊叼走？他則推測，在電鋸失竊前，自己曾用吃烤雞的手拿過那把電鋸，推測可能是烤雞香味沾到電鋸上，吸引為了冬眠、需大量進食的黑熊造訪，「牠可能以為電鋸能吃，就把它叼走了」。
PO文一出，隨即被日本網友轉發並和動漫《鏈鋸人》做連結，至今已吸引超過750萬人瀏覽，網友們不禁紛紛表示，「鏈鋸人，熊篇」、「波奇熊」、「他可能看過鏈鋸人蕾潔篇」、「熊給人很可怕的印象，熊惡魔應該也很強大，如果是鏈鋸熊惡魔呢」、「跪求日本熊熊不要模仿」。
Well wasn’t this just a great way to wake up this morning. Went looking for my brand new chainsaw that I left on front porch last night. Never gonna find that thing again. This means war! pic.twitter.com/rPfXXVysLu
— BowTiedBroke (@BowTiedBroke) November 6, 2025
