美國民調挺台 六成民意支持派兵護台

美軍F-18戰機由航母甲板起飛。（美國海軍)

美國雷根總統基金會暨研究所公布最新國家安全民調顯示，面對中國對台加劇施壓，多項涉台議題的美國民意均較去年明顯上升。



其中，若中國對台發動侵略，有 60% 的美國人支持派遣美軍協防台灣；認為美軍介入「具有重要性」的受訪者則高達逾七成五。共和、民主兩黨支持度皆超過七成八，呈現跨黨派罕見一致。





民調亦呈現美國社會對強化美台關係的支持度同步提升：79% 支持正式承認台灣獨立，較去年增加 6 個百分點；74% 贊成對中國祭出制裁；71% 支持向台灣提供更多軍事裝備，另有 70% 支持於區域部署美軍資產。該民調於 10 月下旬至 11 月初訪問 2507 名美國成年人，誤差值為正負 2%。

分析指出，民意轉變與近期中國在東亞的軍事動作高度相關。路透社等外媒日前披露，中國已在周邊海域集結逾 100 艘軍艦，被視為迄今規模最大的海上武力展示，強化美國社會對區域風險的警覺。





在政策層面，美國政府近期簽署使《台灣保證實施法案》正式生效，鬆綁美台官方互動限制。外界認為，該立法方向與最新民調中高比例支持「強化美台關係」的趨勢相互呼應。





曾任五角大廈高層、對中國立場強硬的美國戰略學者柯伯吉則提醒，台灣必須同步提升國防開支與不對稱戰力，以應對迅速惡化的區域軍事平衡。