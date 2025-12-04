美國民調過半人支持派美軍防台！汪浩指川普昨簽署「台灣保證實施法案」：美民意、國會、行政三方挺台...「保台已是戰略需求」

根據外媒報導，美國一項國家安全民調顯示，過半數美國人支持在中國侵略台灣的情況下，派出美軍防衛台灣，且支持正式承認台灣獨立的比例為79%、贊成制裁中國或提供軍事裝備給台灣的比例皆破七成。對此，牛津大學國際關係學博士汪浩提到，昨天美國總統川普簽署「台灣保證實施法案」，象徵即便華府調整對中策略，美台關係仍不會被降級；結合美國民意、國會跨黨派共識與行政部門行動，可看出防衛台灣已是美國切身的戰略需求。

汪浩提到，美國最新民調顯示，一旦中國武力侵台，美國社會的立場已明確且大幅傾向支持台灣：60%支持派美軍協防、79%主張正式承認台灣獨立、74%贊成制裁中國、71%支持提供更多武器。



汪浩指出，更重要的是，這股支持跨越黨派，無論共和黨或民主黨都有八成認為防衛台灣至關重要，凸顯台灣在美國戰略利益中的地位正急速上升；同時，另一份民調也顯示，82%美國人認為台灣是獨立國家，58%支持美國與台灣建立全面外交關係。



汪浩直言，這意味著台灣問題已從「遙遠的外交議題」轉變為「攸關美國國家安全的核心問題」。他說，正如美國副戰爭部長柯伯吉所言，台灣若落入北京掌控，將對美國利益造成「災難性後果」，包括晶片供應鏈、第一島鏈防禦及西太平洋力量平衡全面被改寫。



汪浩表示，在此背景下，昨天川普簽署「台灣保證實施法案」，強化美台交往準則審查，象徵即便華府調整對中策略，美台關係仍不會被降級。結合美國民意、國會跨黨派共識與行政部門行動，可以看出防衛台灣已不再是道義議題，而是美國切身的戰略需求。



對此，汪浩說：「美軍準備好了，台灣有多少人準備好了呢？」

