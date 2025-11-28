美國氣候戰正全面點火：民意力量湧現 面對中國壓力的危機感已無路可退

圖為「氣候變遷績效指標」（Climate Change Performance Index，CCPI）2026 各國排名。 圖：徐光蓉提供（資料照）

[Newtalk新聞] 在巴西北部城市貝倫舉行的第 30 屆聯合國氣候變化綱要公約締約國大會（COP30）中，有許多支持氣候變遷對策的美國人參與其中。美國總統川普稱氣候變遷對策是「史上最大的騙局」，而且此次更是首次沒有派遣政府高級官員出席。

根據日本產經新聞記者本間英士披露，美國民間的與會者一方面向國際社會傳達「美國不會退出氣候變遷對策」，另一方面也透露出他們不想在電動車（EV）等領域繼續落後於中國的危機感。

一、再次退出《巴黎協定》

川普在今年 1 月連任後不久，決定再次退出作為全球暖化對策國際框架的《巴黎協定》，美國政府的氣候政策正急速向後倒退。

根據英國研究機構「Carbon Brief」資料表示，沒有派高官參加 COP30 的只有美國、阿富汗等 4 個國家。

與此形成對比的是，由支持積極氣候政策的美國地方政府與企業組成的團體「America Is All In」派出了約 100 人參與其中。

該組織指出，包括加州在內的 20 多個州都贊同推動氣候變遷對策的必要性。

美國前氣候變遷問題特使史登（Todd Stern）在 19 日的會議上表示：「美國的氣候變遷對策並沒有死。在川普政府之下，相關的行動與動力依然存在，並持續向前進。」

二、與中國的競爭

另一方面，利加州州長紐森（Gavin Newsom・民主黨）用川普與共和黨高層的缺席、強勢展現其存在感的。被視為可能在 2028 年競選總統的紐森在 11 日親自造訪會場，批評川普「放棄了所有義務與責任，這是可恥的事」。

紐森警告，中國正在填補美國缺席所造成的「空白」，美國有風險會在 EV、清潔能源等領域是去競爭力。他說：「這不是電力的問題，而是整體經濟的問題。加州絕不會在與中國的競爭中落敗。」

將氣候變遷對策視為外交戰略工具的中國，這次派出僅次於主辦國巴西的大規模代表團。在中國的展示攤位前面大排長龍，顯示出其強烈的存在感。

三、美國國內的危機感

一名美國的專家指出：「隨著技術進步，現在推動氣候變遷對策的成本比以往低得多。許多企業表面上雖然不特別強調，但實際上仍持續投入。理由很簡單，因為這會帶來利益。」

另一名專家也表達憂慮：「即使美國在氣候變遷對策上退步，世界也不會等我們，世界只會繼續往前走，把美國甩在後面。」

