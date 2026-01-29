揭露新疆再教育營 美國法官批准關恆庇護申請

（德國之聲中文網）一名美國移民法官周三（1月28日）批准關恆的庇護申請。法官表示，關恆有充分的理由擔心，如果他被遣返回中國，將會遭受迫害。他在4年前因拍攝和公布了新疆再教育營影像，逃離中國赴美申請政治庇護，但自去年8月在移民與海關執法局（ICE）執法行動中被捕以來，一直被美國拘留。

關恆的律師陳闖創周四（29日）接受DW訪問時指出，雖然法官批准關恆的庇護申請，但由於美國國土安全部仍可以在30天內決定是否上訴，關恆目前尚無法獲釋，“我們相信以目前的這種局勢，檢方上訴的可能性並不大，但是我們也不能放松警惕。”

陳闖創告訴DW，在評估各種可能性後，預期關恆可能在未來7周內重獲自由。

他也提及，法官批准關恆的庇護申請對於追求人權與庇護的人有正面影響，他在法庭上主張，給予關恆庇護符合美國利益及價值，“展現尋求自由的勇士們在美國仍然能夠得到安全的居所，這一點對美國自身的自由和安全也是非常有價值的。”

關恆的母親羅雲在得知裁決結果後也向DW表示，“我簡直不敢相信，律師傳簡訊給我說通過了......然後我又問了三遍他就說是的，我才敢相信。”

羅雲也說，“我始終是相信法治的，並且就是說美國它是一個法治的社會，不管是政策大的走向怎麼樣，我還是相信司法是給他們正義的。”

家人遭中國警方關切

隨著關恆案件受到公眾關注，中國政府也掌握這起案件。關恆法庭上稱，在他拍攝新疆再教育營的影像發布後，中國警方曾三度訊問他的父親。

去年12月，DW透過關恆的律師與家人，與其取得聯系並進行了專訪。關恆當時說，“我回中國一定會被起訴判刑的，然後可能在獄中也會遭受折磨......我是寧願死，我也不想再回去坐牢。”

美國眾議院中共問題特設委員會民主黨領袖克裡希納穆爾蒂（Raja Krishnamoorthi）也曾呼籲川普政府釋放關恆並批准其庇護申請，他在去年12月致函國土安全部長諾姆（Kristi Noem），強調美國「在法律上有責任保護那些在我國尋求庇護、免遭威權政府迫害的人。”

四年多前，關恆逃離中國輾轉前往美國，並發布了此前冒險拍攝的新疆再教育營的影像畫面，隨後在美國尋求政治庇護。

美國國土安全部最初試圖將他驅逐到烏干達，但在他的困境引發公眾關注並吸引國會重視後，於12月放棄了該計劃。

此前在美聯社采訪中，現年38歲的關恆表示，公眾的關注給了他希望。在他被ICE拘留的頭幾個月裡，他說“沒有任何來自外界的幫助”，其他被拘留者的經歷以及有關特朗普政府反移民運動的報道讓他感到極其悲觀。

他是美國過去一年大規模驅逐行動中被捕的數萬名尋求庇護者之一，盡管他們認為自己擁有留在美國的合法理由。

“我們非常擔心會有大量尋求庇護者被遣返回極其危險的環境中，”美國移民律師協會的Vanessa Dojaquez-Torres說。“庇護制度遭到如此嚴重的侵犯，令人擔憂。”

關恆說，ICE執法人員在奧爾巴尼郊外他居住的小鎮針對其室友進行的一次行動中，偶然發現了他。

在美政治庇護尋求者未能逃離ICE拘捕噩運

國土安全部發言人Tricia McLaughlin表示，ICE是在協助聯邦調查局（FBI）執行刑事搜查令時遇到關恆的。

她在回復美聯社的書面問詢時寫道：“這名來自中國的非法移民在未知的時間和日期非法入境美國。他的所有主張都將在移民法官面前進行審理。”

眾議院美國與中共戰略競爭特設委員會成員、眾議員Raja Krishnamoorthi已敦促國土安全部部長Kristi Noem釋放關恆並批准其庇護申請。

在給美聯社的一份關於關恆案的聲明中，這位來自伊利諾伊州的民主黨人呼籲“嚴格遵守正當程序，履行美國長期以來保護人權問題舉報人的承諾”。

總部位於加利福尼亞州的非營利組織 Mobile Pathways 旨在幫助移民處理在美國遇到的司法程序。該組織的數據顯示，2025年全美國有17萬多名尋求庇護者被下令驅逐。這約佔特朗普政府去年下令驅逐的50萬人中的三分之一。數據還顯示，2025年有31%的庇護申請被放棄（按照美國移民法定義，申請者不按照約定出席法庭審理程序，就被認作自動放棄申請。），而2010年至2024年期間這一比例僅為11%。

關恆仍然信任美國民主

2020年，關恆秘密拍攝了新疆的再教育設施，為人權組織控訴該地區廣泛存在的人權侵犯行為增添了重要的證據。據稱該地區有多達100萬以維族人居多的少數民族被關押。中國政府否認了這些指控，稱其運行職業培訓中心是為了幫助當地居民學習就業技能，同時根除激進思想。

關恆入境美國後遞交了政治庇護申請，並持有工作許可，在美國打工生活多年，直到去年被ICE拘捕。盡管自己成了特朗普政府反移民政策的受害者，關恆在接受美聯社采訪時表示，他理解特朗普為何采取如此激進的做法。

“這是因為過去的移民政策過於寬松，引起了許多人的不滿”，他認為這種波動在民主社會中是“正常”的。

“無論是什麼問題，都會有支持和反對的聲音，”他說。“我也了解到，美國各地的人們都在抗議政府過於激進的行為。”

關恆說，雖然當地居民並不認識他，但也表達了支持。“所以這些事情總的來說，讓我體驗到了美國民主制度下的社會氛圍，”他說。“同時，我也感受到了美國社會的溫暖。”

他說，如果能被釋放，他會珍惜留在美國的機會，並做些有意義的事情，“我希望能與他人建立聯系，從而去幫助別人。”

DW記者方子齊對本文有貢獻

作者: 德聞 (美聯社), 周子馨