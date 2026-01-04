美國法庭2025年最狂的幾個被告 吹牛老爹在法庭上嫌牢飯難以下嚥 願繳5千萬美元換交保被拒

2025 年的紐約市法庭，比起電影院更充滿了戲劇張力。從常春藤盟校畢業的高材生刺客、墮落的嘻哈帝國教父，到首位在任內被起訴的市長，被媒體形容法庭上最狂的幾個被告。（圖片來源／翻攝CBS頻道）

2025 年的紐約市法庭，比起電影院更充滿了戲劇張力。從常春藤盟校畢業的高材生刺客、墮落的嘻哈帝國教父，到首位在任內被起訴的市長，這些被告不僅在法律邊緣游走，更將嚴肅的審判程序轉化為一場場向公眾展示的「個人秀」。他們在法庭上或狂傲、或溫情、或孤傲的表現，不僅挑戰了法律的權威，也深刻撕裂了社會大眾的觀感。

若要選出 2025 年最令人背脊發涼的法庭畫面，非 26 歲的路易吉·曼吉歐內莫屬。這位涉嫌在曼哈頓街頭伏擊、槍殺聯合健康保險（UnitedHealthcare）執行長布萊恩·湯普森的年輕人，徹底顛覆了公眾對「殺人犯」的刻板印象。

微笑的「反體制刺客」：路易吉·曼吉歐內（Luigi Mangione）

曼吉歐內出身名門，擁有馬里蘭州富裕家庭背景。他是常春藤名校賓州大學（UPenn）的高材生，曾是高中畢業生代表，精通電腦科學。然而，他在 2024 年底犯下的謀殺案震驚全球。他被控一級謀殺、持有非法武器及多項重罪。警方在他的隨身物品中發現了一份充滿仇恨的宣言，抨擊美國醫療體系剝削窮人以牟取暴利。

曼吉歐內在法庭上的表現極其挑釁。面對可能的終身監禁，他每次出庭都對著媒體鏡頭露出燦爛且詭異的微笑，毫無悔意。在賓州與新澤西州的移交聽證會上，他甚至在被法警帶離時，對著旁聽席高喊「自由！」（Freedom!）以及反對企業貪婪的口號。這種將法庭當作宣教平台的狂傲姿態，讓他成為 2025 年最具爭議的被告。

社會大眾的反應呈現驚人的兩極化。一派民眾對他的冷血感到恐懼；然而，在 Reddit、X 等社群平台上，卻出現了一群極端的支持者，將他奉為「反抗萬惡保險公司的英雄」。這種將犯罪分子「偶像化」的趨勢，引發了美國主流媒體對社會不平等與激進化問題的深刻憂慮。

販賣性奴，下藥迷姦的嘻哈教父「吹牛老爹」在法庭上故意展現「好爸爸」型像

2024年9月16日，吹牛老爹遭大陪審團以三項重罪起訴，包括串謀從事勒索、以暴力、詐騙或脅迫方式進行性販運，以及為賣淫目的進行運輸，當 55 歲的嘻哈大亨「吹牛老爹」庫姆斯走進紐約聯邦法院時，他脫下了往日鑲滿鑽石的西裝，換上了囚服，但他的表演欲望卻絲毫未減。

身為 Bad Boy Records 的創辦人，庫姆斯「吹牛老爹」曾是定義美國嘻哈文化的指標人物，身價一度接近十億美元。然而，他在 2025 年面臨毀滅性的打擊。檢方指控他涉及長達數十年的性販運、敲詐勒索及組織賣淫（即所謂的「Freak Offs」派對）。檢方描述他在派對中下藥控制受害者，並利用其權勢進行大規模的暴力與威脅。

法庭上嫌監獄牢飯難吃，主動提願繳5千萬美元交保

在多次保釋聽證會中，庫姆斯展現了極致的「溫情表演」。他頻頻轉向旁聽席，向他的老母親與孩子們飛吻、揮手，甚至做出祈禱手勢，試圖營造出一種「受難的好家長」形象，試圖抵銷檢方描述的淫亂形象。此外，他的律師團在法庭上公開抱怨監獄伙食「太差」，稱這位習慣魚翅燕窩的大亨現在只能吃澱粉類食物，甚至沒有新鮮沙拉。這種「豪門落難」的滑稽感，與其指控的嚴重性形成強烈對比。

他主動提出5000萬美元保釋金換取自由，遭到法官當庭拒絕，隨著更多性侵細節流出，他的公眾形象徹底崩塌，「5000 萬美元保釋金被拒」成了網友熱議的梗。這場審判也被視為音樂產業「#MeToo」運動的巔峰，標誌著權勢人物再也無法用金錢掩蓋其黑暗行為。

紐約市史上首位在任內遭到聯邦起訴的市長

64 歲的紐約市長艾瑞克·亞當斯（Eric Adams），在 2025 年創造了歷史——他是紐約市史上首位在任內遭到聯邦起訴的市長。警察出身的亞當斯曾任紐約市警察局（NYPD）隊長，後來轉戰政壇，曾任布魯克林區長。他一直以「法治市長」自居，並強調自己是出身底層的奮鬥者。然而，檢方指控他在過去十年間收受土耳其政府與商人的賄賂，包括豪華機票升等、高檔飯店住宿以及非法政治獻金，藉此回報土耳其駐紐約領事館的執照申辦。

紐約警界出身市長，涉嫌收賄和被招待出遊

與曼吉歐內的狂放或庫姆斯的溫情不同，亞當斯在法庭上表現得極其冷靜且孤傲。他始終保持腰桿挺直，拒絕辭職。他在法庭外多次對媒體表示，他是在「為紐約人戰鬥」，並稱這場訴訟是針對他的「政治迫害」。他的律師亞歷克斯·斯皮羅（Alex Spiro）在庭上與檢察官激烈交鋒，稱收受機票升等只是「政治常態」，試圖淡化罪行。

他雖然沒有踩著飛輪收別人300萬元，但對於他的官司，紐約市民的反應更多是幻滅與疲勞。許多原本支持他的非裔與勞工選區感到被背叛，曼哈頓街頭隨處可見要求他下台的標語。亞當斯的官司導致紐約市政府陷入空轉，市民對政治腐敗的厭惡感在 2025 年達到了頂點。

