美國洛杉磯家庭慘案！父親槍殺妻女後自盡 19歲長女驚險逃生

美國洛杉磯近日發生一起震驚社區的家庭槍擊命案。一名52歲男子在住家內開槍殺害48歲妻子與17歲小女兒，隨後舉槍自盡，家中僅19歲的大女兒倖存，成為這起血案中唯一逃生者。

警方指出，案發於當地時間15日上午約8時，接獲民眾報案稱住宅內發生持槍攻擊。警方趕抵現場時，發現19歲長女驚恐逃出屋外。她向警方表示，自己在睡夢中被槍聲驚醒，隨後目睹父親闖入房間並朝她連續開槍，所幸未被擊中；男子隨後在屋內靠近長女的位置開槍自戕，當場死亡。

警方進一步搜索屋內，在不同臥室發現妻子與17歲女兒遺體，兩人胸部均有致命槍傷。現場查獲兩把槍械，初步研判無其他嫌疑人涉案，對社區並無進一步威脅。

外媒報導，死者親屬受訪時難以接受事件結果，直言「無法理解原本應該保護家人的父親，竟會犯下如此殘忍的行為」。警方表示，倖存的長女已由相關單位安置並接受後續協助，目前尚未公布男子犯案動機，案件仍在調查中。

