美國活抓馬杜洛 中國兩大石油供應委內瑞拉和伊朗政權動搖 只能隔海哀嚎

委內瑞拉總統馬杜洛與中國代表會晤不到24小時即被抓補，中國的戰略佈局頓時被打亂。(圖說/馬杜洛FB）

美國日前突襲委內瑞拉雖然意在抓補馬杜洛（ Nicolas Maduro），實際上也產生了骨牌效應，委內瑞拉的盟國現正手忙腳亂擬對策，其中最引人注目的中國，除了按照慣例譴責之外，更多的是不知所措，中國在拉丁美洲的佈局顯然被川普（Donald Trump）給打亂，現在恐怕正為下一步怎麼走傷透腦筋。

中國過去10年透過金錢攻勢與關鍵的拉美國家建立關係，其中與委內瑞拉關係尤為緊密，根據統計，2000年至2023年間，委內瑞拉是中國在海外大撒幣第4大受惠者，期間受中國資助600億美元，是中國在全球重要投資之一。

多年來中國共產黨一直將委內瑞拉視為進軍西半球的灘頭堡，諷刺的是上週末就在馬杜洛與中國代表團會晤數小時之後，就遭到美國「俘虜」，中方對馬杜洛所做的承諾還來不及兌現，短短24小時內中國的戰略構想徹底落空。

北京政府為此顯得相當惱怒，在聯合國5日召開的會議中，中國常駐聯合國代表團臨時代辦孫磊表示，中方對美國單邊、非法、霸凌行徑深表震驚，並予以強烈譴責。孫磊表示，國際社會已多次對美方針對委內瑞拉的制裁封鎖和武力威脅表示強烈擔憂。

讓中國感到慌亂的問題不僅委內瑞拉，此刻遠在地球另一端的伊朗也陷入局勢動盪，中國是伊朗最大的石油客戶，一旦伊朗石油供給被阻斷，中國必須另尋供應來源，委內瑞拉原是最佳替代選擇，不料親中的馬杜洛遭拔除，如何彌補石油進口的大漏洞恐是北京政府接下來亟需解決的難題。

受到川普對委內瑞拉斬首重擊，中國恐是最大輸家

《日經亞洲評論》引述多數專家意見認為，美國這次突襲委內瑞拉的行動，猶如給中國一記重擊。保衛民主基金會（Foundation for Defense of Democracies）資深主任Connor Pfeiffer認為，對於長期後援馬杜洛政權的盟友中國、莫斯科、伊朗和古巴而言，美國這次突襲是一場毀滅性的打擊。其中，中國與委內瑞拉關係特別深厚，將是最大輸家。

Pfeiffer指出，在美國對委內瑞拉實施石油出口禁運之前，馬杜洛以低於石油制裁的價格，提供中國所需石油，佔中國進口比例高達10%。考量伊朗現在政局動盪，如果伊朗石油供給出現任何中斷，估計中國進口石油將近3分之1將受影響。

曾任美國前副總統錢尼（Dick Cheney）中東顧問的David Wurmer認為，中國所面臨的危機正紛至沓來。從經濟角度而言，伊朗和委內瑞拉以低於市場的價格供應中國石油，讓中國擁有莫大的經濟優勢，兩個產油國同時斷供，對中國經濟可能是一場大災難。

軍事上來看，中國的雷達系統是架構委內瑞拉空中防衛系統的核心，不料在這次美國的突襲行動中，未能偵測和攔截美軍的攻勢，向來吹噓自己的軍備武器「遙遙領先」的中國猶如被潑了一盆冷水。Wurmer說，委內瑞拉防空系統整個癱瘓，看起來很像去年6月美軍炸毀伊朗核設施的情節，再次暴露中國、俄羅斯和伊朗武器的弱點。

在去年的「午夜鐵鎚行動」（Operation Midnight Hammer ）中，中國對伊朗未出手相救，並非不為，而是不能，同樣的情形在這次委內瑞拉遭突襲的事件中再次重演。

懷疑論者警告美國行動恐產生反效果，分散中國威脅的注意力

然而，懷疑論者認為，此舉構成戰略偏離和過度擴張，可能會使美國陷入困境，並分散世界對中國威脅的注意力。

Cato Institute資深研究員Katherine Thompson指出，美國的國家安全戰略是向來反對永無止境地干預他國的行動，川普這次行動卻讓美國違法一貫秉持的原則。

她說，川普的國安戰略是不希望美國承受「永遠的全球負擔」義務，包括政權更迭和無休止的泥沼，因為這些負擔消耗美國人的鮮血和財富，並分散了美國專注於「核心國家利益」。

Thompson強調，在缺乏明確核心國家利益之處，不受約束地投入美國軍力是一個戰略錯誤，恐讓川普上任之初所倡導的現實主義大轉彎，如果川普政府為迎合一時衝動而違背自身的基本原則，「美國優先」很快就會變成「美國落後」。



