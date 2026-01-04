美國活捉馬杜洛！11名嘴言論遭挖出打臉 律師：11傻大型翻車現場

政治中心／林昀萱報導

委內瑞拉總統馬杜洛與妻子被逮，且已被運送至紐約。（圖／翻攝自白宮）

美國於3日清晨在發起軍事行動中，轟炸委內瑞拉首都，讓當地砸鉅資引進的中國防系體系癱瘓，並迅速逮捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）夫婦，為川普政府歷時數月、持續施壓行動劃下句點。日前有許多名嘴認為「美國不敢打委內瑞拉」，律師林智群就整理出大翻車的11位名嘴名單，大酸是「中天11傻、大型翻車現場」。

美國總統川普下令對委內瑞拉採取軍事行動，美軍於1月3日發起「絕對決心行動」（Operation Absolute Resolve），對委內瑞拉發動突擊，並逮捕長期被外界批為「非法執政者」的馬杜洛及其妻子弗洛雷斯（Cilia Flores）。川普也公布馬杜洛在美軍「硫磺島號」（USS Iwo Jima）兩棲突擊艦上、戴著眼罩與手銬被押送前往紐約的畫面。紐約市警察局證實，馬杜洛先搭乘直升機被送往曼哈頓，隨後在執法單位車隊戒護下，已抵達位於布魯克林的大都會拘留中心（Metropolitan Detention Center）。這場震撼全球的軍事執法重塑了拉美政局，引發國際關注。

廣告 廣告

美國活捉馬杜洛，律師點名11位名嘴言論翻車。圖為唐湘龍。（圖／翻攝自Threads）

過去許多名嘴在政論節目中表明不認為美國敢攻打委內瑞拉逮人，林智群律師也在臉書整理出11名翻車的名嘴嘲諷：「大型翻車現場」：

1.唐湘龍：「如果中國對美國說委內瑞拉是我的朋友，叫你不要動，這對美國來講，就會有很大的壓力。」、「中國不會棄委內瑞拉於不顧！」



2.楊永明：「你能不能達到你把馬杜洛抓起來？⋯印巴空戰還不算中美交手，這次如果美國動手，就算是中美對決，你小小的損失，就會變成大大的挫敗。」



3.呂禮詩：「美國的戰力早就不能跟上一個世紀相比。」、「委內瑞拉這個JY27雷達，連F22都偵搜得到，更不用說F35了。」



4.栗正傑：「委內瑞拉有500枚防空飛彈，對美軍來講就很麻煩。」



5.郭正亮：「委內瑞拉地面部隊有20萬，你美國要派多少人上去？委內瑞拉有蘇聯戰鬥機，美國如果要搶攻，它一些船艦也是會被打掉。」



6.苑舉正：「這個游擊戰打起來的話，會給美國很大的麻煩。」



7.賴岳謙：「馬杜洛表示他用華為，美國竊聽不到他的電話，因此影響美國國家安全，奉勸190幾個國家，趕快用華為，你就可以維護你的國家安全。」



8.帥化民：「這次美國看起來聲勢浩大，卻遲遲不敢動手！你敢不敢登陸？」、「中國給的應急，讓福特號惴惴不安啊！」



9.謝寒冰：「美國不敢登陸，頂多長期騷擾，美國船艦調度捉襟見肘，時間久了，它就會離開了。」



10.周錫瑋：「委內瑞拉比越南強10倍啊！中國在委內瑞拉投資石油，它要保護它的石油，會讓美國你隨便去打嗎？」、「現在我就可以證明我中國武器贏過你美國武器了。」、「中國跟俄羅斯的武器都進去了，你這場仗你打得贏嗎？」



11.介文汲：「馬杜洛他也有他的軍事實力，他不是省油的燈，他也有反抗的能力。」

網友見狀也留言開酸：「一群小丑在中天互相取暖」、「你這巴掌搧起來跟如來神掌差不多了」、「名單可以交給AIT了」、「結論：那群長得像小丑的東西在興奮什麼？」「現在是在做2025笑話集嗎？」「我相信他們都是中國人了！」

更多三立新聞網報導

馬杜洛被美軍抓走後！副手任代理總統 委內瑞拉軍方宣布承認

川普警告委內瑞拉新領袖：若「不做正確的事」，將付出慘痛代價！

美軍逮捕馬杜洛震撼全球！一文看懂對台股與油價影響

獨家／美軍押解馬杜洛！周經翔分析師曝背後盤算 台股這3大族群將開飆

