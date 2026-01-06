美國活逮委內瑞拉總統馬杜洛 台灣外交部說話了：續與美國等友盟共同合作

美國3日對南美洲石油大國委內瑞拉首都卡拉卡斯（Caracas）發動「絕對決心行動」（Operation Absolute Resolve）的軍事空襲與地面突擊，並由美國陸軍特戰部隊「三角洲部隊」活逮委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）及其妻子。對此，我國外交部今（6）日則表示，外交部會持續關注情勢發展，台灣也將續和美國在內的理念相近友盟合作，為全球安全穩定及繁榮共同努力。

美國2025年8月起於委內瑞拉海域部署航空母艦福特號等機艦，11月中旬宣布將展開「南方之矛」（Southern Spear）軍事行動，稱目標是打擊西半球「毒品恐怖分子」。川普12月17日控訴馬杜洛為「非法政權」，正利用從美國偷走的油田出產石油，作為自身運作及毒品恐怖活動的資金，並稱委內瑞拉政府已被列為「外國恐怖組織」後，同月26日預告將對「大型設施」展開行動，3天後證實襲擊一處碼頭，指控該處為毒品裝船區，為美國施壓以來首度公開在委內瑞拉執行的地面行動。

2026年1月3日，美國對委內瑞拉發動代號為「絕對決心」的軍事行動，卡拉卡斯傳出多起爆炸，馬杜洛政府宣布全國進入緊急狀態，川普則證實下令美軍攻打委內瑞拉；事發3個多小時後，川普發文透露已活逮馬杜洛及其妻子弗洛雷斯（Cilia Flores），並空運出委內瑞拉。而後，川普召開記者會宣布美國將會接管（run）委內瑞拉，直到當地能安全、妥當的交接政權；馬杜洛夫婦5日在美國紐約南區聯邦法院出庭受審，委內瑞拉副總統羅德里格斯（Delcy Rodríguez）則宣誓就任代理總統。

對於美國對委內瑞拉發起軍事行動，以中國、俄羅斯為首的國家發聲譴責，英國政府則強調英國政府致力維護國際法，但迴避明確表示美國行動是否違反國際法；歐盟則發表由26個成員國聯署的聲明，強調必須維護國際法準則、聯合國憲章，喊話各方克制，但提及馬杜洛缺乏民主正當性，呼籲委內瑞拉依循人民意志推動民主轉型；歐盟執委會發言人也未對歐盟如何界定美國行動發表評論，僅重申馬杜洛缺乏民主正當性，並稱美國逮補馬杜洛，為委內瑞拉民主轉型帶來契機。

密切關注委內瑞拉情勢 外交部：持續和美國在內友盟合作

台灣外交部今日召開例行記者會，有媒體詢問我國對此事立場，外交部發言人蕭光偉回應，外交部密切關注委內瑞拉當前國內外政經情勢，包括委內瑞拉獨裁政權在國際毒品販運角色，以及其威權統治造成的人道危機，長期以來已對當地、區域穩定造成嚴重衝擊。

蕭光偉提到，我國基於保僑、護僑的基本原則，外交部會持續關注相關情勢發展，隨時掌握最新狀況並適時因應。而我國也期盼，委內瑞拉能夠順利、和平過渡到民主政體，並進一步促成雙邊關係的發展，「外交部要強調，台灣也將持續和美國在內的全球理念相近友盟共同合作，為區域及全球的安全穩定，以及繁榮，共同努力。」

外交部昨日晚間說明，我國目前旅居委內瑞拉僑民約200餘人，經兼轄委國事務的我駐哥倫比亞代表處聯繫了解，均平安無虞，駐處已提醒注意人身安全；而委內瑞拉首都尚屬平靜，部分飛委內瑞拉航線的航空公司已宣布自當地時間5日起逐步恢復航班，將先由首都以外城市復航，再視情陸續恢復卡拉卡斯對外航班，外交部將視當地情勢發展，隨時關注並評估有無協助台灣人離境的需要。

另一方面，國民黨立委賴士葆昨日於立法院財政委員會，質詢曾任外交部政務次長、國安會副秘書長的現任國防部軍政副部長徐斯儉時問到，美國對委內瑞拉發起軍事行動、逮補馬杜洛，我國政府態度是什麼？徐斯儉回應，「這個跟我們國家的利益比較沒有直接關係。」

