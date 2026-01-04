美國活逮委國總統馬杜洛 汪浩揭關鍵訊號：國民黨小心了

政治中心／劉宇鈞報導

汪浩說，汪浩強調，對全球親中勢力而言，真正的警告不在於某一場行動，而在於結構性轉變。（圖／翻攝自汪浩臉書）

美國轟炸委內瑞拉，並逮捕委內瑞拉總統馬杜洛及其妻子，震撼全球。作家、時事評論員汪浩3日說，馬杜洛被捕所傳遞出的政治訊號，對親中威權勢力而言，緊抱中共領導人習近平大腿，已不再是可靠的保命符，「國民黨小心了」。

汪浩以「馬杜洛給國民黨的警告」為題發文表示，馬杜洛被捕之所以震撼，在於它傳遞出的政治訊號：對親中威權勢力而言，緊抱習近平的大腿，已不再是可靠的保命符。

汪浩提到，從敘利亞的阿薩德，到長期被視為北京在拉美關鍵支點的委內瑞拉，所謂「反美同盟」在關鍵時刻並未換來實質保護，反而暴露出高度不對稱的風險分配：小國承擔代價，大國計算止損。

汪浩指出，這也揭穿了一個長期存在的迷思：只要站隊「反西方陣營」，就能獲得安全庇護。現實卻是，中國自身面臨經濟下行、地緣壓力與戰略收縮，既無意、也無力為盟友兜底，當制裁、司法追責與軍事壓力同時逼近，威權政權賴以維繫的外部支柱便迅速失效。

汪浩強調，對全球親中勢力而言，真正的警告不在於某一場行動，而在於結構性轉變：依附型威權正在失去「可預期的保護」。當合法性枯竭、經濟崩壞、盟友抽身同時發生，再高調的站隊，也只會加速清算的到來。「國民黨小心了，勿謂言之不預。」

