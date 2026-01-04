美國活逮馬杜洛夫婦 柯文哲指新門羅主義：指責中國也要看看自己

柯文哲（中）、張啓楷（右）今前往嘉義市參拜城隍廟。

美國川普政府台灣4日凌晨1時許宣布，成功奇襲委內瑞拉總統馬杜洛夫婦，並將人押送出境帶往美國境內，這起行動引發全球震撼，對此，前民眾黨主席柯文哲今陪同民眾黨立委張啓楷前往嘉義市城隍廟參拜時，他表示，這就是大國政治，還說「美國在指責中國時，也要看看自己的行為」，他認為戰爭要有道德的正當性。

柯文哲昨（3日）喊出要親自擔任張啓楷嘉義市長競選總幹事，並稱會在嘉義Long Stay，今（4日）他陪同張前往嘉義市城隍廟參拜時，被問及美國活捉馬杜洛夫婦國際情勢時，柯文哲直言這就是大國政治，並指美國只是赤裸地做想做的事，國際現實狀況就是如此。

柯文哲認為，美國這回行動並非國際正義，而是「美國的新門羅主義」，也就是將整個美洲當作勢力範圍，「想怎麼幹就怎麼幹」，柯文哲也將話鋒轉到兩岸，「那美國在指責中國的時候，有時候也要看看自己的行為，因為戰爭要有道德的正當性」，但柯也說，不過大國政治就是這樣，這是國際現實主義。





