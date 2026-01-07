美國活逮馬杜洛！他評習近平沒力氣管台灣

▲川普公布馬杜洛戴手銬、眼罩、耳機坐在美軍航母硫磺島號（USS Iwo Jima）的照片。（圖／翻攝自川普社群）

[NOWnews今日新聞] 美國對委內瑞拉展開閃電軍事行動，不到半天時間便成功逮捕總統馬杜洛，對此有部分人士疾呼此舉恐讓中國有樣學樣，對台灣發動攻擊。政經評論員吳嘉隆今（7）日分析，現在大家知道中國生產的武器基本上沒作用，習近平在國際上的威望與信用大大折損，且北京提高安全部署預防美國斬首行動，現在習近平是風聲鶴唳，今年應該沒有力氣再去管到台灣，有這樣的川普，算是習近平遇人不淑，評論這樣的國際局勢對台灣是越來越有利，也越來越安全。

廣告 廣告

吳嘉隆表示，川普的作風通常是先禮後兵，會先給警告，然後下最後通牒，然後才動手，馬杜洛不怎麼理解川普的這作風，或不願意去理解，而川普確實有給馬杜洛警告與最後通牒，但是對方卻完全不當一回事。

吳嘉隆說，現在中國跟伊朗都緊張了，把川普當一回事，都在提防美國的特種部隊會不會突然降臨？現在大家都知道了，中國生產的武器系統基本上沒作用，再加上中國的特使團才剛剛見過馬杜洛，馬杜洛就被抓了，所以習近平在國際上的威望與信用大大折損，而且折損得非常嚴重。

吳嘉隆表示，許多國家的親中路線將會開始調整，與台灣的關係將會越來越密切，猜想今年將會看到許多國家與台灣發展更緊密的關係，甚至於會有新的邦交國的出現。而其中有一個國家的立場變得微妙了，那就是俄國。有小道消息宣稱，俄國是線人之一，有提供馬杜洛的個人生活的情報，讓美國的三角洲特種部隊可以操作得更為精準。

吳嘉隆說，如果真有這回事，那麼這有什麼地緣政治含義？首先這表示俄國想向美國示好，如果俄國提供的情報是假的或虛張聲勢，那麼很快會被美國檢驗出來，所以如果俄國要提供情報給美國，那一定是要見經得起考驗，以便取信於美國。既然提供情報，而且要能取信於美國，那麼俄國等同於向美國交投名狀，蒲亭可能也會提供習近平的情報給美國，或伊朗情報，如此一來，蒲亭可能是準備拋棄習近平，轉而投向川普，與川普發展戰略合作關係。

吳嘉隆提到，一旦俄國決定做出這樣的轉變「脫中入美」，那麼川普不但實現了拆解中俄同盟關係，而且會讓習近平在國際上的信用與聲望破產，更多國家會發現，如果連蒲亭都會背叛習近平的話，那麼再去靠向習近平，相信習近平的話，等同於政治自殺，馬杜洛就是活生生的例子，難道下一個例子，會是南韓的李在明嗎？

吳嘉隆說，大家可能會猛然發現，台灣反而變得安全一些，因為中共根本沒有能力模仿美國，來活抓賴清德，恰恰相反，今天的風險是在習近平這邊，在中共政治局的7個常委這邊，因為是他們才可能被活抓。

吳嘉隆說，大家已經發現，中共的武器系統不管用，習近平在軍事上沒有能力保護他的小弟，而且習近平在外交上也沒有能力照顧他的小弟，更糟糕的是，習近平碰上了川普這樣的對手，才發現自己根本不是對手。現在北京在提高安全部署，預防美國的斬首行動，預防內部有人提供情報給美方，所以習近平現在是風聲鶴唳，今年應該沒有力氣再去管到台灣，心裡面很想做很多事，但是應該沒有力氣去做了，何況技術上也做不到。

吳嘉隆分析，現在大家已經看懂了，是美國有技術突破中共的雷達系統，而不是中共有技術突破美國的雷達系統。有人會猜測，川普這樣的行動，接下來如果又搞定伊朗與古巴的話，那麼今年下半年的期中選舉，共和黨的勝算將會大增，而且有利於2028年共和黨繼續贏得總統大選。

吳嘉隆認為，共和黨還會繼續推動川普主義，推動右派的保守主義路線，在國際上伸張美國的利益，到處都要講「美國優先」，有這樣的川普，算是習近平遇人不淑，同時這樣的國際局勢對台灣是越來越有利的，也越來越安全。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

白宮貼川普「FAFO」開嗆馬杜洛！超粗俗「髒話俚語」網友嗨翻

川普抓馬杜洛「2家媒體」早知道？盧比歐感謝知情不報

獨／美軍活捉馬杜洛！胡振東：習近平最怕不是飛彈、是身邊有內應