即時中心／黃于庭報導

美國總統川普（Donald Trump）於當地時間3日發文證實，美軍已成功打擊委內瑞拉，並抓捕總統馬杜洛（Nicolás Maduro）及其夫人，押解2人至紐約受審。事件曝光後震驚全球，美國共和黨籍眾議員唐．培根（Donald J. Bacon）更擔憂，這恐怕會成為中國出兵台灣的藉口。對此，《彭博》（Bloomberg News）昨（5）日報導指出，北京若對台動武，所要付出的代價遠高於華府。

廣告 廣告

報導提到，美國對「自家後院」南美國家出手，目前看來並未付出太多代價；不過，要是北京試圖對台灣動武，將會牽動歐美多國的利益，極有可能受到全面制裁，如同當初俄羅斯入侵烏克蘭一般，這對房市慘崩、經濟面臨挑戰的中國來說，會是更嚴重的打擊。

事實上，川普封鎖委內瑞拉石油，首當其衝的就是最大買家中國；要是台海開戰，台灣最關鍵的半導體出口受到影響，將造成全世界供應鏈大亂，比起委國事件引發更強烈的反彈。

快新聞／美國入侵委國引習近平效法？彭博曝中共若攻台「超慘代價」

中國人民解放軍。（資料照／美聯社提供）

此外，報導引述新加坡外交部前常次考斯甘（Bilahari Kausikan）曾說，中國不能指望對台灣採取行動，不引發任何回應；且中國領導人不是賭徒，尤其賭注觸及政權正當性，更不可能輕舉妄動。

當然也有學者提出其他看法，新加坡南洋理工大學學者蔡志祥（James Char）認為，美國利用強權「綁架」外國領導人，可能會加深北京當局「強權即公理」的想法；北京「全球化智庫」副主任高志凱（Victor Gao）則說，中國對於統一台灣相關議題有時間表，以及自身理由及方法，會按照步調走，而非受到川普影響。

雖然目前沒有徵兆顯示，中國對台侵略逼近，不過有多名中國學者直指，中國正在透過一輪又一輪的演習，大量累積實戰經驗。解放軍退役大校周波不諱言，台海沒有所謂「靜態現狀」，每次挑釁與回應過後，情勢都朝著北京當局有利的方向推進。

原文出處：快新聞／美國活逮馬杜洛「引習近平效法」？彭博分析中共若犯台「超慘代價」

更多民視新聞報導

選到底？黃國昌稱與李四川各有領先 侯友宜微笑這樣說...

親駕星宇「掌上明珠」客機回台！年終一個月引不滿 張國煒回應了

石平訪台証明「台灣非屬中國」！周永鴻舉「這例子」呼籲台灣人也要有自信！

