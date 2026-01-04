美國活逮馬杜洛 張延廷：俄羅斯「使不上勁」
委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）於當地時間昨（3）日清晨遭美軍突襲，被押送到美國接受審判，委國最高法院憲法法庭同日，下令副總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）代理總統職務。對此，空軍前副司令張延廷點出，大陸和俄羅斯對委內瑞拉「使不上勁」，其中前者距離遙遠，後者除了距離同樣遙遠，更被烏克蘭戰爭拖住，因此分身乏術。
對於美國逮捕馬杜洛，俄羅斯外交部在聲明中強調，支持馬杜洛政權旨在「保護委內瑞拉國益與主權」的方針，並支持委內瑞拉當局與中南美國家領導人，呼籲召開聯合國安全理事會緊急會議的聲明。而大陸外交部也發布聲明，直指美國對主權國家動用武力、甚至針對一國元首採取行動，令人震驚，美國的霸權行徑已嚴重侵犯委內瑞拉主權、違反國際法，並對拉丁美洲與加勒比海地區的和平與安全構成重大威脅。
張延廷今天在政論節目《新聞大白話》表示，大陸和俄羅斯對委內瑞拉「使不上勁」，因為遠親不如近鄰。他指出，大陸廣東省距離委內瑞拉首都加拉加斯約2萬公里，俄羅斯同樣遙遠，相較之下，美國佛羅里達州則僅距離加拉加斯2千多公里、有地利之便，「遠水救不了近火，鞭長莫及」。
張延廷研判，美國在對委內瑞拉動手時有通知大陸和俄羅斯，但因為美國動作太快、在通知的同時進行軍事行動，大陸與俄羅斯根本來不及反應、進行應變，且除了距離遠，俄羅斯現在還被烏克蘭戰爭拖住、分身乏術，所以影響力也式微。
其他人也在看
美軍斬首行動震驚全球！他預言川普「下個目標」：是這國家
美軍1月3日閃電突擊委內瑞拉、逮捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）及其妻子，隨後美國總統川普也公布馬杜洛在美軍「硫磺島號」（USS Iwo Jima）兩棲突擊艦上，戴眼罩、手銬押送紐約的照片，並宣布美國將接管委內瑞拉。對此，前立委邱毅直言，川普此舉堪稱「教科書級斬首行動」，同時推測美方下個可能鎖定的對象，將是另一個石油大國伊朗。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 78
美軍夜襲委內瑞拉！俄羅斯怒批川普「理由站不住腳」 要求安理會介入
委內瑞拉首都加拉加斯於3日凌晨發生連環爆炸，美國總統川普（Donald Trump）稍早證實，美軍對委內瑞拉發動大規模軍事攻擊，並成功逮補委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）和其妻子。俄羅斯發聲譴責，稱此為美國的「武裝侵略行動」，呼籲各方克制，避免衝突進一步升級。鏡週刊Mirror Media ・ 21 小時前 ・ 109
美國不敢打委內瑞拉？周錫瑋嗆川普「試試看」網友傻眼：直接打臉
[Newtalk新聞] 美國總統川普（Donald Trump）3日下令突襲委內瑞拉並生擒該國總統馬杜洛（Nicolás Maduro），委內瑞拉軍方斥資鉅額打造「南美最強」中國製武器防禦體系達形同虛設，引發關注。前台北縣長周錫瑋過往在節目斷言「美國不敢打」、「打了必敗」的言論隨即遭網友翻出，周錫瑋聲稱美軍若進攻將面臨中俄代理人戰爭，甚至還嗆川普「去試試看」，如今預測完全失準，網友傻眼直呼：「誒誒，委內瑞拉總統夫婦直接被美國帶走了耶」、「這臉被打得太腫了」。 綜合外媒報導，美軍3日凌晨閃電突擊委內瑞拉，捕獲馬杜洛並押送美國受審。知情人士透露，馬杜洛及其妻子佛羅雷斯（Cilia Flores）在睡夢中被美軍從臥室拖出逮捕押送美國紐約，美國司法部依據「毒品恐怖主義」（Narco-terrorism）、貪污及販毒等重罪將兩人羈押並展開司法審判程序。然而，周錫瑋過去在《中天電視》節目上的一段分析影片被網友翻出。當時周錫瑋信誓旦旦宣稱，美國絕對不敢對委內瑞拉動武，甚至公開譏諷川普：「去試試看嘛！」 周錫瑋指稱，若美國攻打委內瑞拉將有3個國家會「很開心」。首先是委內瑞拉，馬杜洛握有軍隊與民心並擁有新頭殼 ・ 4 小時前 ・ 120
川普效仿雷根、老布希 出手抓馬杜洛讓古巴嚇到、巴拿馬觀望、中國震驚與強烈譴責
美國當年出兵「整頓」中南美洲格瑞那達、巴拿馬，分別是在總統雷根和其繼任者老布希...信傳媒 ・ 10 小時前 ・ 60
被川普抓走的委內瑞拉總統馬杜洛是誰？
[NOWnews今日新聞]美軍今（3）日對委內瑞拉發動大規模突襲，先是在凌晨連續轟炸委內瑞拉多地後，再由美國總統川普（DonaldTrump）宣布已將委內瑞拉總統馬杜洛（NicolásMaduro）夫...今日新聞NOWNEWS ・ 22 小時前 ・ 105
委總統突遭美特種部隊入侵帶走！牛彈琴：給世界三大教訓 國際安全警鐘響起
美東時間周六 (3 日) 凌晨，美軍在委內瑞拉發動了一場震驚世界的軍事行動。多方消息證實，美軍出動三角洲特種部隊對委內瑞拉境內目標實施突襲，成功逮捕委國總統馬杜洛及其夫人。 現場畫面顯示，委國首都爆炸火光染紅夜空，委國副總統羅德里格斯緊急聲明稱政府不知總統下落，並要求美方提供其鉅亨網 ・ 13 小時前 ・ 89
美軍出兵委內瑞拉 鄭麗文要綠別再玩火
[NOWnews今日新聞]美國3日對委內瑞拉展開軍事行動，捉拿了總統馬杜洛夫婦，引發國際社會高度關注。對此，國民黨主席鄭麗文今（4）日表示，這類行動還是應該要回歸國際法規範，但作為執政的民進黨不能再任...今日新聞NOWNEWS ・ 5 小時前 ・ 107
力挺軍購案！黃暐瀚點名「藍營三大咖」：若2028他們當總統，台灣需不需國防？
[FTNN新聞網]記者張書翰／綜合報導政府提出的1.25兆元「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」昨（2）日第5度遭國民黨、民眾黨擋下。對此，資深媒體人...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 396
美軍生擒馬杜洛引外交海嘯！拉美各國憂：今日委國，明日任何一國
美軍於 3 日凌晨閃擊委內瑞拉並強行帶走總統馬杜洛夫婦的行動，已在國際外交圈投下一枚殺傷力巨大的震撼彈。從拉美鄰國到中、俄等大國，各界紛紛發出強烈譴責，擔憂川普（Donald Trump）治下的美國正重返「大棒政策」（Big Stick Policy），將國際秩序推向暴力與混亂的深淵。三立新聞網 setn.com ・ 34 分鐘前 ・ 7
停砍公教年金戰鼓響？嘆退休族迎「沉痛存款簿」 反年改大將拋反制第一招
立法院2025年朝野衝突不斷，其中針對軍公教年金改革上路多年，行政院趕在跨年前，針對攸關停砍公教年金、且已在立法院三讀通過的《公務人員退休資遣撫卹法》與《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》修正案，赴憲法法法庭遞狀聲請釋憲及暫時處分，爭議恐在新年持續延燒。對此，軍公教反年改大將、全國公務人員協會前理事長李來希今（2）日在臉書感嘆，2026年元旦新年的第一道曙光，......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 173
川普淡化處理解放軍圍台軍演 陸學者曝美方背後2大盤算
解放軍日前對台啟動「正義使命-2025」大規模軍演，含實彈射擊，落彈區散布在台灣24海里線周邊，美國總統川普（Donald Trump）僅表達「不擔心」，未明確挺台。對此中國人民大學國際關係學院教授金燦榮分析，美方淡化處理是希望穩住中美關係，且判斷和平統一仍是北京優先選項。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 50
美軍閃擊委內瑞拉 中國外交部：強烈譴責
[NOWnews今日新聞]美國總統川普（DonaldTrump）今（3）日對委內瑞拉發動突擊，並宣布成功抓獲委內瑞拉總統馬杜洛（NicolásMaduro）夫婦，將其押回美國接受司法審判。對此，中國外...今日新聞NOWNEWS ・ 18 小時前 ・ 26
快訊／美軍突襲委內瑞拉 川普宣布：抓獲委國總統馬杜洛及夫人
[FTNN新聞網]記者薛明峻／綜合報導美國以打擊毒品恐怖主義為由，和委內瑞拉爆發衝突，美國總統川普（DonaldTrump）周六（3日）發文證實，成功發動大規模打擊...FTNN新聞網 ・ 23 小時前 ・ 11
神預言變笑話！周錫瑋嗆美軍「試試看」遭打臉 網笑：中國雷達沒響
美軍日前閃電突襲委內瑞拉並生擒總統馬杜洛，震撼全球。台北縣前縣長周錫瑋過往在節目斷言「美國不敢打」、「打了必敗」的言論隨即遭網友翻出。周曾稱美軍若進攻將面臨中俄代理人戰爭，甚至挑戰川普「去試試看」，如今預測完全失準，引發網路熱議與群嘲。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前 ・ 16
阿扁不准主持電視政論「否則關回籠」 王鴻薇分析賴清德「兩個不堪」
[FTNN新聞網]記者孫偉倫／台北報導前總統陳水扁今（4）日表示，自己原訂將在鏡電視頻道主持節目「總統鏡來講」因為被行政院長卓榮泰下令不准播出而喊卡，而且...FTNN新聞網 ・ 5 小時前 ・ 71
川普2025年已對7國動武！ 美國外交路線全面轉向強硬
[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導美國總統川普（DonaldTrump）在第二任期上任後的第一年內，已先後對7個國家發動軍事行動，顯示白宮外交政策明顯轉向強硬。...FTNN新聞網 ・ 2 小時前 ・ 86
中共恐學美軍閃電出兵？他1句點破差異：沒必要嚇自己
美軍1月3日閃電突擊委內瑞拉、逮捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）及其妻子，引發全球關注，而有些輿論認為，此舉可能被中國作為對台動武的藉口。對此，民進黨前立委鄭運鵬直言，台灣在安全判斷上應「料敵從寬」，但沒必要什麼事情都拿來嚇自己。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 13
不斷更新／委國防長：不談判不投降！將由副總統領導國家
不斷更新／委國防長：不談判不投降！將由副總統領導國家EBC東森新聞 ・ 19 小時前 ・ 34
看不到中國犯台有贏的可能！前美國防官員：美軍百分之百協防台灣
[Newtalk新聞] 中國持續增加對台軍事威脅，頻繁在台灣周遭發動對台軍演並派出軍機、軍艦擾台，引起國際社會警戒。擁有美軍、五角大廈、美國在台協會（AIT）及軍工體系深厚背景的前美國國防部官員胡振東近日受訪時表示，美國協防台灣的機率「幾乎是100%」，但美軍介入的模式與大眾想像的「派兵登陸」截然不同，而是透過外圍強大的打擊力執行「拒止戰略」。 長期負責美國對台事務的胡振東指出，民眾對「派兵」的想像存在誤區。美軍不進入台灣本島作戰，並非退縮，而是基於三大軍事考量，首先是「避免後勤災難」， 戰爭初期台灣島內局勢必然混亂，若美軍冒然登島，光是通訊整合、物資後勤與軍事協調就會產生極大負擔。 胡振東續指，另一考量是「台灣具備防禦力」， 台灣本身已有堅固的分層防禦體系與充足的守備兵力，美軍不需要替代國軍執行「街頭巷戰」或守城任務；再來是「外圍打擊更有效」，美軍的強項在於制海與制空。主力將部署於台灣周邊，由航母戰鬥群、潛艦及駐日、駐菲基地發動遠程打擊，切斷解放軍的補給線。 對於外界擔憂中國侵犯台灣時可能對台發動「閃擊戰」，胡振東透露，美方對台海情境早已有詳盡的作戰計畫，特別是開戰初期的「黃金 72新頭殼 ・ 1 天前 ・ 136
美智庫點名「呼應中共敘事」 鄭麗文：配合民進黨造謠供應鏈
針對中共日前結束的「正義使命-2025」演習，美國「戰爭研究所」（ISW）發布報告直接點名國民黨主席鄭麗文在演習期間的言論「呼應中共敘事」，並直指中共受益於這類敘事在台灣內部的傳播，藉此打擊賴政府正當性。對此，鄭麗文今日出席國民黨客家工作會議前受訪表示，他們應該是在配合民進黨的造謠供應鏈，想要來扣帽自由時報 ・ 6 小時前 ・ 34