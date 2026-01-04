美國活逮馬杜洛 張延廷：俄羅斯「使不上勁」

委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）於當地時間昨（3）日清晨遭美軍突襲，被押送到美國接受審判，委國最高法院憲法法庭同日，下令副總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）代理總統職務。對此，空軍前副司令張延廷點出，大陸和俄羅斯對委內瑞拉「使不上勁」，其中前者距離遙遠，後者除了距離同樣遙遠，更被烏克蘭戰爭拖住，因此分身乏術。

對於美國逮捕馬杜洛，俄羅斯外交部在聲明中強調，支持馬杜洛政權旨在「保護委內瑞拉國益與主權」的方針，並支持委內瑞拉當局與中南美國家領導人，呼籲召開聯合國安全理事會緊急會議的聲明。而大陸外交部也發布聲明，直指美國對主權國家動用武力、甚至針對一國元首採取行動，令人震驚，美國的霸權行徑已嚴重侵犯委內瑞拉主權、違反國際法，並對拉丁美洲與加勒比海地區的和平與安全構成重大威脅。

張延廷今天在政論節目《新聞大白話》表示，大陸和俄羅斯對委內瑞拉「使不上勁」，因為遠親不如近鄰。他指出，大陸廣東省距離委內瑞拉首都加拉加斯約2萬公里，俄羅斯同樣遙遠，相較之下，美國佛羅里達州則僅距離加拉加斯2千多公里、有地利之便，「遠水救不了近火，鞭長莫及」。

張延廷研判，美國在對委內瑞拉動手時有通知大陸和俄羅斯，但因為美國動作太快、在通知的同時進行軍事行動，大陸與俄羅斯根本來不及反應、進行應變，且除了距離遠，俄羅斯現在還被烏克蘭戰爭拖住、分身乏術，所以影響力也式微。

