美國活逮馬杜洛！汪浩：緊抱習近平大腿不再是保命符 國民黨小心了！

[Newtalk新聞] 美國總統川普（Donald Trump）政府3日凌晨對委內瑞拉發動「大規模打擊」，逮捕總統馬杜洛（Nicolas Maduro）夫婦，並押送至美國，震撼世界。對此，作家、時事評論員汪浩直言，馬杜洛「被捕」之所以震撼，在於它傳遞出的政治訊號：對親中威權勢力而言，緊抱中國國家主席習近平的大腿，已不再是可靠的保命符。

針對美國活逮委國總統馬杜洛，汪浩發文嘲諷，新年伊始，習近平的命運共同體馬杜羅完蛋了，另一個共同體哈沒內衣快垮了，「流年不利啊，習近平新年快樂」。

汪浩提及，從敘利亞的阿薩德，到長期被視為北京在拉美關鍵支點的委內瑞拉，所謂「反美同盟」在關鍵時刻並未換來實質保護，反而暴露出高度不對稱的風險分配：小國承擔代價，大國計算止損。

汪浩指出，這揭穿了一個長期存在的迷思，「只要站隊『反西方陣營』，就能獲得安全庇護；現實卻是，中國自身面臨經濟下行、地緣壓力與戰略收縮，既無意、也無力為盟友兜底」當制裁、司法追責與軍事壓力同時逼近，威權政權賴以維繫的外部支柱便迅速失效。

「馬杜洛給國民黨的警告」，汪浩強調，對全球親中勢力而言，真正的警告不在於某一場行動，而在於結構性轉變：依附型威權正在失去「可預期的保護」。當合法性枯竭、經濟崩壞、盟友抽身同時發生，再高調的站隊，也只會加速清算的到來，「國民黨小心了，勿謂言之不預。」

此外，中俄等國譴責美國侵犯委內瑞拉主權，汪浩表示，獨裁者的安全不是主權，人民的自由才是！主權的本義，是人民自決的權利，而非獨裁者的護身符。主權若不回到人民，終將被權力挾持。

