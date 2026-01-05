美國活逮馬杜洛「泛藍名嘴圈大翻車」！陳柏惟一語戳破中俄牛皮！

論壇中心／綜合報導

美國總統川普（3）日下令轟炸委內瑞拉首都，讓當地砸鉅資引進的中國防禦體系癱瘓，並迅速活捉總統馬杜洛夫婦，整場行動僅耗時2小時20分鐘，狠狠打臉了昔日許多泛藍名嘴「美國不敢打委內瑞拉」的說法。對此，立法院榮譽顧問陳柏惟在《頭家來開講》節目上直言，「美國這場行動證明中俄都吹牛」。

陳柏惟表示，在中國旁邊久了，牛皮聽多了，就會覺得中國是不是世界上最強的國家，現在天空中誰是霸主，誰就是地球上的老大，防空就兩件事情，一個由地往上偵測的叫雷達，可以用相關的電磁波去遮蔽，第二個就是由空中照下來的叫衛星，這兩件事情美國在一個抓總統的行動中證明了「中俄都是開玩笑」，過去中俄娜些武器功用如何都沒被證實，現在在委內瑞拉這場行動中證實了。

馬杜洛夫婦在睡夢中被攻堅，連逃躲都來不及就被逮捕了，前台北縣長周錫瑋曾說「美國若開戰，委內瑞拉將成中俄武器的試驗場」，沒想到一語成讖，證實中俄的防禦系統都是「吹牛吹出來的」。

