美國活逮馬杜羅夫婦 柯文哲：指責中國時也要看看自己的行為

台灣民眾黨創黨主席柯文哲發表對美委衝突的看法。(記者林宜樟攝)

〔記者林宜樟／嘉義報導〕台灣民眾黨創黨主席柯文哲與立委張啓楷今天到嘉義城隍廟參拜，對於美國對委內瑞拉發起軍事行動，逮捕委國總統馬杜羅夫婦的看法，柯文哲說：「這就是大國政治，美國只是赤裸裸的做它想做的事，美國在指責中國時，有時候也要看一看自己的行為，戰爭要有道德的正當性。」

美國因打擊毒品犯罪和委內瑞拉爆發衝突，昨天發起軍事行動，迅速出手逮捕委國總統馬杜羅夫婦，柯文哲說，這就是國際現實，是美國的新門羅主義，把南北美洲作為勢力範圍，「想怎麼做就怎麼做」。

