美國浣熊闖商店狂喝威士忌 醉趴廁所警笑翻：等「酒醒問話」

美國維吉尼亞州一個酒類商店，日前遭到大肆破壞，肇事者竟是一隻浣熊，這隻浣熊疑似從天花板掉落店內，之後瘋狂打破酒瓶喝酒，最後醉倒在店內廁所裡，而店內滿地破碎酒瓶，一片狼藉。

美國傳出浣熊闖入商店喝酒。（示意圖／Pexels）

美國《紐約郵報》報導，當地動物保護與收容所表示，警方於上週六抵達現場時，只看到一片滿地破碎酒瓶、被撞倒的貨架與凌亂紙箱，而「肇事浣熊」早已倒在廁所呼呼大睡。

負責處理案件人員啼笑皆非說，「牠是從天花板的板子摔下來，然後開始全面失控的狂暴模式，喝得到處都是。」根據照片顯示，這隻醉醺醺的浣熊似乎「品嚐」了店內多種酒類，其中包括威士忌品牌「尊美醇」（Jameson）、他牌威士忌與蘇格蘭威士忌等。

警方與動物保護單位在社交媒體幽默表示，他們將這隻「醉翻的浣熊」帶回收容所，「等到醒酒再問話」。動保單位指出，這隻浣熊經過幾個小時沉睡，完全沒有受傷跡象，「除了可能有宿醉和一些糟糕的人生決定，我們已將他安全野放，希望他明白闖空門不是解決問題的方法。」

