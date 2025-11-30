美國海基X波段雷達SBX-1「露出真面目」 宛如《星際大戰》帝國超級武器

美國海軍因維修需要移除海基X波段雷達（SBX-1）的標誌性白色巨型穹頂，暴露其龐大相控陣天線，宛如《星際大戰》中的帝國超級武器。 圖：翻攝「X」@RobertHa

[Newtalk新聞] 美國海軍日前因維修需要移除海基X波段雷達（SBX-1）的標誌性白色巨型穹頂，暴露其龐大相控陣天線，宛如《星際大戰》中的帝國超級武器，引發當地民眾熱議。據悉這座浮動雷達平台正進行例行維護，預計將升級以因應太平洋導彈威脅。

SBX-1是全球最大X波段海基雷達，重達1800噸，由改裝自北海石油鑽井平台的半潛式船隻攜帶，配備約4.5萬個發射/接收模組，能在2500英里外偵測棒球大小物體。其主要任務為精準追蹤洲際導彈、辨識假目標，並傳輸資料給地面中段防禦系統（GMD），協助攔截北韓或中國發射的潛在威脅。平台長389英尺、寬238英尺，航速8節，配備85名船員輪班，儲備60天物資，母港位於阿拉斯加阿達克島。

自2006年服役以來，SBX-1已參與12次GMD測試，包括2008年成功協助擊落故障偵察衛星，以及2017年海上追蹤目標。2023年3月從珍珠港出航，展開662天史上最長太平洋部署，監控北韓導彈試射，於2025年返回夏威夷維修。美國海軍軍事海運司令部表示，此次穹頂更換屬常規保養，每12至18個月一次，以確保雷達在惡劣海況下運作。

儘管效能卓越，SBX-1曾面臨挑戰，如2010年飛行測試軟體濾波失效及推進器故障導致失敗，視野僅25度亦遭批評需依賴衛星輔助。預算限制下，2013年起轉為有限測試支援狀態，但2024年雷神公司獲9億美元合約延長維護，強化其對多彈頭及誘餌的辨識能力。隨著印太局勢緊張，專家預期SBX-1將持續升級，維持美國彈道導彈防禦核心資產地位。

