美國海岸巡防隊缺乏兵力！竟無法在委內瑞拉外海扣押油輪

自21日起就被美國海岸巡防隊持續追擊的超大型原油運輸船（VLCC）「貝拉1號」（Bella 1）。（圖／翻攝自MarineTraffic）

1名美國官員與1名熟悉內情的消息人士向《路透社》（Reuters）表示，美國海岸巡防隊（U.S. Coast Guard，USCG）正等待額外兵力抵達，之後才可能嘗試登船並扣押1艘與委內瑞拉有關、自21日起就被USCG持續追擊的超大型原油運輸船（VLCC）「貝拉1號」（Bella 1）。

據悉，「貝拉一號」（Bella 1）拒絕接受USCG登船檢查，意味著這項任務很可能必須交由僅有的2支專業部隊之一來執行。這些部隊被稱為「海事安全反應小組」（Maritime Security Response Teams），具備在特殊情況下登船的能力，包括從直升機垂降至船隻甲板。

這場持續多日的追逐行動，突顯出川普政府希望在委內瑞拉附近扣押遭制裁油輪的政治意圖，與實際執行任務的USCG之間，存在資源配置上的落差。雖然USCG隸屬武裝部隊體系，但行政上歸國土安全部管轄。

不同於美國海軍（U.S. Navy），USCG具備執行執法行動的法定權限，包括針對遭美國制裁的船隻進行登船與扣押。本月稍早，美國總統川普（Donald Trump）下令對所有進出委內瑞拉、遭制裁的油輪實施「封鎖」，這是華府加大對委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）施壓的最新舉措。

近幾週來，USCG已在委內瑞拉附近扣押2艘油輪。首起扣押行動發生於12月10日，之後，美國司法部長邦迪（Pam Bondi）在社群媒體上發布1段長約45秒的影片，畫面顯示2架直升機接近1艘船隻，多名身穿迷彩服、持槍人員從空中垂降登船。

美國國土安全部（Department of Homeland Security）於20日發布的1則社群媒體貼文顯示，數名看似為USCG官員的人員，正在「福特號」航空母艦（Gerald Ford aircraft carrier）上準備出發，執行扣押「世紀號」（Centuries）油輪的任務，該船為第2艘遭美國登船的油輪。

1位不具名的美國官員表示，當時在福特號航艦上的USCG人員，確實隸屬於海事安全反應小組，但距離貝拉1號過於遙遠，無法即時展開登船行動。

曾任美國海岸防衛隊成員、現任海事安全公司「德萊德全球」（Dryad Global）執行長蘭斯倫（Corey Ranslem）指出，能夠執行這類高風險登船行動的受訓小組數量相當有限。對此，國土安全部未立即回應置評請求，《路透社》亦無法確認，是否還有其他原因導致USCG至今尚未扣押該油輪。

報導指出，川普政府最終也可能選擇不對該船進行登船與扣押。白宮則表示，美國仍在「積極追蹤1艘遭制裁的影子船隊（dark fleet）船隻，該船是委內瑞拉非法規避制裁行動的一部分。」

美國目前已在加勒比海地區集結龐大的軍事力量，包括1艘航空母艦、戰鬥機與多艘軍艦。另有消息來源指出，近幾日，魚鷹式運輸機（Ospreys）與額外的MC-130J「突擊隊二型」（MC-130J Commando II）飛機已抵達波多黎各阿瓜迪亞（Aguadilla, Puerto Rico）。

相較之下，USCG能動用的資源明顯較少。長期以來，該單位指出他們缺乏足夠資源來有效執行不斷增加的任務，包括搜救行動與毒品查緝。

今年11月，USCG宣布，已在東太平洋查獲約4.9萬磅、價值超過3億6,200萬美元的毒品。領導USCG的倫迪上將（Admiral Kevin Lunday）今年6月在國會作證時直言，他們正面臨1場「歷經數十年累積而成的嚴重戰備危機。」

在截至2026年9月的財政年度中，USCG提出146億美元的預算需求，並將透過「大而美法案」（One Big Beautiful Bill Act）的龐大支出與稅收立法，額外獲得250億美元資金。倫迪稍早也警告，USCG目前的戰備狀態，是自第2次世界大戰結束以來80年間最差的1次，持續下滑的戰備水準已難以為繼。

