美國海軍叫停星座級後繼艦 交付速度過慢或成致命因素

星座級巡防艦星座號（USS Constellation, FFG-62）渲染圖。 圖 : 翻攝自國平視野

[Newtalk新聞] 據《美國海軍學會新聞網》（USNI News）報導，美國將放棄星座級（Constellation-class）巡防艦建造計畫，美國海軍部長約翰．費蘭（John Phelan）表示將轉移資源至其它艦級上。

美國海軍部長約翰．費蘭。圖 : 翻攝自 X《 The Icahnist 》

根據合約內容，芬坎蒂尼馬里內特海事公司的威斯康辛造船廠將繼續建造星座號（FFG-62）與國會號（FFG-63）兩艦，但原先計畫的後 4 艦將被取消。費蘭在聲明中指出，此舉為戰略上的計劃轉向，另一匿名國防官員則表示，這項決定的關鍵因素之一是需要更快擴充艦隊、更快建造新型艦艇以應對威脅。

星座級被期許為次世代的小型水面戰鬥艦，可承擔靈活多變的任務需求，並同時適用於近海、遠海的場景，以 7,200 噸的中等排水量，填補萬噸驅逐艦，海軍主力阿利伯克級（Arleigh Burke class）的不足之處。可以看出，其設計的目的，就是為了更快速的量產下水，近年中國造船勢頭強勁，艦艇數量上已超越美國。

阿利．伯克級驅逐艦。 圖：翻攝自戰史威鋒

但星座級的投入速度似乎不如預期，《有線電視新聞網》（CNN）引美國國會研究處報告表示，原定於 2026 年交付的星座號計畫，已推遲至 2029 年，施工進度顯著落後，而國會號的命運仍未定。

費蘭強調，造船是首要任務，而海軍需要艦艇。星座級的製造商——義大利芬坎蒂尼集團表示，相信海軍會遵守既定架構，並將兩棲、破冰及特殊任務等領域的工作引導至我們的造船廠系統，同時決定我們如何支援新型小型水面戰艦，無論是有人或無人，並希望快速部署這些艦艇。執行長喬治．穆塔菲斯（George Moutafis）則稱「關鍵在於最大化我們造船廠系統所代表的承諾與能力。」

（USNI News）表示海軍目前正在進行艦隊設計審查，可能將資源改投入中型登陸艦和大型無人水面艦艇上。

