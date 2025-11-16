美國海軍司令引蜘蛛俠名言 敦促韓國以核潛艇對抗中國灰色地帶戰略
[Newtalk新聞] 美國海軍作戰部長考德爾海軍上將（Adm. Daryl Caudle）昨（15）日在首爾舉行的記者會上以《蜘蛛俠》名言「能力越大，責任越大」，敦促韓國擴大其全球海軍行動。
《韓國時報》（The Korean Times）報導，考德爾上將指出韓國計劃建造其首艘核動力潛艇，標誌著首爾在承擔更廣泛的區域責任方面邁出了重要一步，尤其是在對抗中國方面。
考德爾上將指出，華府支持韓國採購潛艦的承諾是一個歷史性的里程碑，同時指出，此類能力也對首爾提出了更高的戰略期望。
考德爾上將說：「擁有核動力潛艇的國家與常規動力國家之間的差異非常顯著。一旦獲得核動力潛艇，韓國將擁有真正意義上的全球部署型潛艇。」
報導指出，8月就任的考德爾，首次以海軍部長身份海外訪問，就是此行前往韓國。
考德爾「我認為，憑藉這種能力，美國會期望我們的伙伴關係能夠實現雙方在應對美國眼中最大的威脅——中國——方面的共同目標。在很大程度上，韓國也對中國抱有同樣的擔憂，因此這種能力應該納入考量。」
但考德爾指出，對抗中國並非核潛艦合作的前提條件，並強調韓國如何運作其潛艦仍是國家主權問題。
這位美國海軍上將的言論凸顯了首爾在追求其數十年來夢寐以求的核動力潛艇計畫時所處的微妙境地。如今，隨著美國批准其鈾濃縮和乏核燃料後處理，這一目標已成為可能。中國已對該計畫表示擔憂，並指出其可能對全球核不擴散機製造成影響。
報導指出，考德爾此次訪問正值韓美造船合作不斷拓展之際。
根據15日稍早發布的韓美聯合情況說明書，雙方同意探討相關制度改革，以便不僅美國商船，美國海軍艦艇也能在韓國建造。
然而，確定哪些類型的海軍艦艇可以在韓國建造，預計還需要進一步諮詢和法律審查。
考德爾說：「任何類型的大型商船，我們當然都可以立即開展合作，幾乎沒有任何限制。但如果涉及到作戰艦艇，情況就複雜一些了，必須走完法律程序，需要審視條約程序，而且還有利益相關方關心作戰艦艇及其建造地點。」
考德爾呼籲盟國加強合作，以回應中國在海上安全領域的「灰色地帶」策略。
近幾個月來，首爾對北京在西海建造人工結構物日益擔憂。儘管中國聲稱這些結構物用於捕魚活動，但首爾的批評人士認為這是中國試圖擴張海洋主權。
考德爾說：「中國的灰色地帶活動在全球範圍內都令人擔憂。這不僅限於朝鮮半島週邊海域，如果不加以重視，這種行為假以時日就會被常態化。我們必須積極應對這類活動。」
然而，對於將韓美聯合海軍演習——目前主要在東海或濟州島以南海域進行——擴展到靠近中國的西海，以此來對抗北京的強硬姿態，他持謹慎態度。
考德爾說：「美國保留在國際水域進行艦艇行動的權利，當然也保留按照自身節奏和時間與盟友和夥伴進行演習的權利。」
考德爾補充說，在西海進行聯合行動並非完全不可能，但他拒絕評論任何正在計劃的具體演習。
