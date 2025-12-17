美國海軍接收第26艘維吉尼亞級攻擊潛艦「愛達荷號」
[Newtalk新聞] 美國通用動力電船公司（General Dynamics Electric Boat）於12月16日在康乃狄克州格羅頓，將第26艘維吉尼亞級（Virginia-class）核動力攻擊潛艦「愛達荷號（USS Idaho，SSN-799）」正式交付美國海軍。這是美國海軍今年繼「麻薩諸塞號（USS Massachusetts，SSN-798）」之後接收的第二艘攻擊潛艦。目前美國潛艦工業正努力達成每年生產2.33艘維吉尼亞級攻擊潛艦外加一艘哥倫比亞級（Columbia-class）彈道飛彈潛艦的目標，以履行AUKUS安全夥伴協議義務，現行生產速率約為每年1.3艘。
「愛達荷號」屬維吉尼亞級Block IV改型的第8艘（規劃生產10艘），交付儀式後隨即出海進行海試。這艘潛艦由通用動力電船公司與亨廷頓英格爾斯工業（Huntington Ingalls Industries）紐波特紐斯造船廠（Newport News Shipbuilding）合作建造，有助於強化美國海軍水下作戰能力。
維吉尼亞級Block IV改型主要聚焦降低總擁有成本（Reduced Total Ownership Cost，RTOC），透過小型設計調整延長關鍵部件壽命，將主要維護週期從4次減至3次，讓潛艦在33年服役期內可執行15次任務部署，提升整體作戰可用性。Block IV延續Block Ⅲ的改進，包括艦首重新設計、採用大型孔徑弓陣列聲納（Large Aperture Bow sonar），以及2個大型「維吉尼亞酬載管」（Virginia Payload Tubes，簡稱VPT；每個可攜6枚戰斧Tomahawk巡航飛彈）。雖然戰斧飛彈總容量維持12枚，但此設計簡化原先的12個單獨垂直發射管（Vertical Launch System，VLS），並提供更大酬載空間，未來可容納無人潛航器或其他新型裝備。
與此同時，紐波特紐斯造船廠宣布完成Block V改型首艦「奧克拉荷馬號（USS Oklahoma，SSN-802）」的壓力艙體建造。這款潛艦將加裝4個「維吉尼亞酬載模組」（Virginia Payload Module，簡稱VPM；每個可攜7枚戰斧飛彈），額外增加28枚飛彈容量，讓全艦戰斧總數達40枚，大幅強化遠程陸攻打擊能力，主要目的是彌補俄亥俄級導彈潛艦（Ohio-class SSGN）退役後的火力缺口。
