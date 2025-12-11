美國海軍進駐的「國家防禦區」是啥？川普政府美墨邊境最激進軍事化行動實施

美國川普政府12月10日正式宣布，將在加利福尼亞州與墨西哥接壤的長達數百英里邊界設立新的「國家防禦區」（National Defense Area），並將該區域的管轄權移交給美國海軍。這項措施被視為川普第二任期內對美墨邊境最激進的軍事化行動之一，將使現役美軍首次在加州南部大範圍直接參與移民執法與拘捕行動。



根據美國內政部（Department of the Interior）當天發布的新聞稿，此次劃定的軍事化區域西起聖地牙哥縣奧泰山野地（Otay Mountain Wilderness），東至亞利桑那州界，涵蓋整個帝國谷（Imperial Valley）以及邊境小鎮特卡特（Tecate, California）。該區域內所有聯邦公共土地將由海軍直接管理，現役海軍部隊獲授權對非法越過軍事管制區的個人實施拘捕，並得以繞過《1878年軍人不得執法法案》（Posse Comitatus Act）的限制。

美軍西南邊境總部署兵力已超過7000人

內政部發言人表示，此舉是為了「強化公共土地在維護國家主權與國防安全方面的歷史性角色」，並將該路段描述為「非法移民與人口走私的高流量走廊」。目前美軍在西南邊境總部署兵力已超過7000人，配備黑鷹直升機、MQ-9死神無人機、移動式雷達與夜視監控系統。

這項軍事化模式最早於2025年4月在新墨西哥州一處170英里邊境試行，隨後迅速擴展至德州里奧蘭德谷（Rio Grande Valley）與亞利桑那州尤馬（Yuma）地區。加州成為第四個實施該政策的州，也是首次由海軍而非陸軍主導的區域。

內政部長道格．伯格姆（Doug Burgum）在聲明中指出：「透過與美國海軍的緊密合作，我們正在彌補邊境長久以來的安全缺口，保護聯邦土地免於非法侵占與破壞，同時協助海關與邊境保護局（CBP）打擊跨國犯罪集團。」

根據現行規定，任何未經許可進入該「國家防禦區」的人士，將被視為非法闖入軍事設施，可依聯邦法規最高面临6個月監禁及罰款；若涉及人口走私或毒品運輸，則可能追加更重刑事指控。

舊金山地院法官喊停加州國民兵任務

值得注意的是，就在川普政府宣布加州邊境軍事化的同一天，舊金山聯邦地區法院法官裁定，川普政府必須立即終止在洛杉磯地區部署的加州國民兵任務，並將指揮權歸還加州州長葛文．紐森（Gavin Newsom）。這批超過4000名加州國民兵部隊係川普於2025年6月以聯邦名義強制徵召，用於協助聯邦移民執法，隨後加州政府提起訴訟，認為此舉違反州權與聯邦法規。

目前加州州政府尚未對最新宣布的「國家防禦區」計畫發表正式回應，但州長紐森辦公室表示將密切關注事態發展，並保留所有法律途徑。

