美國海軍陸戰隊中型登陸艦拍板 選定荷蘭LST-100設計

美國海軍選定荷蘭達門船廠（Damen）LST-100登陸坦克艦船型，作為全新中型登陸艦。圖為LST-100藝術渲染圖。 圖：荷蘭達門船廠官網

[Newtalk新聞] 《美國海軍學會新聞網》（USNI News）報導，美國海軍近日支付荷蘭達門船廠（Damen）330萬美元，取得LST-100登陸坦克艦的技術資料，將其作為全新中型登陸艦（Landing Ship Medium，LSM）計劃的核心設計，命名為麥克隆級（McClung class）。新船型主要支援海軍陸戰隊的「部隊設計2030」（Force Design 2030）變革，打造機動島嶼跳躍部隊，搭載反艦武器快速部署，預計將採購18至35艘，以強化沿海機動能力。

海軍海事系統司令部（NAVSEA）表示，此選擇能「快速部署急需能力」，利用成熟的非開發性設計，縮短採購時程，確保部隊獲得所需沿海機動性。美國海軍認為，LST-100為「知名船型」，要求將在首艘建造前敲定建造細節，避免類似星座級（Constellation-class）中途變更、追加預算，導致進度緩慢，最後夭折的舊事重演。

LST-100為一艘約4,000噸級登陸艦，長約100公尺、寬16公尺，吃水3.5至3.9公尺，航程逾3,400海里，最高速15節，可搭載約250名海軍陸戰隊員及1,020平方公尺滾裝空間，適合淺水港及小型港口作業。美國海軍認為，船型平衡了能力、成本與部署速度，首艦以紀念首位陣亡於伊拉克戰爭的女海軍陸戰隊軍官梅根·麥克隆少校（Megan M.L. McClung）命名「尤賽斯·麥克隆號（USS McClung，LSM-1）」，預計2029年前交付，支援海軍陸戰隊濱海戰鬥團（Marine Littoral Regiments，MLRs）的遠征分散作戰概念。

為加速船舶建造，海軍將採用船廠建造經理（Vessel Construction Manager，VCM）模式，由經理負責承包設計並選定多家合格船廠同時建造。該模式適用簡單設計，能提升生產效率，但需國會批准。美國2026國防授權法案（NDAA）草案已允許前8艘麥克隆級及輕型補給油輪採用VCM模式，加速生產。

麥克隆級源自2019年海軍陸戰隊「部隊設計2030」計畫，以因應高強度衝突下的沿海機動需求。美國海軍陸戰隊司令史密斯（Eric Smith）上將讚揚新登陸艦將能讓海軍陸戰隊「在無港口的嚴苛環境中更靈活」，強化美軍印太地區部署。

