美國消費強企業穩「大而美法案」退稅發酵 非投等公司債高息吸金

【記者呂承哲／台北報導】富蘭克林坦伯頓基金集團於2025年12月針對約200位投資專家進行前景調查，結果顯示市場普遍看好2026年美國與全球經濟表現，其中公司債與短天期債券可望在強勁基本面與利率環境下持續受惠。

根據調查預估，美國經濟今年可望成長2.5%，通膨率約落在2.5%至3%區間，使聯準會維持降息方向但放慢步調。非投資級債利差預期由目前約269個基本點擴大至年底325點，但仍低於十年平均399點，違約率則可望由1.8%降至1.5%，顯示信用風險仍處於相對低檔。

廣告 廣告

富蘭克林坦伯頓公司債基金經理人葛倫．華勒指出，美國消費動能強勁，加上企業營收與現金流穩定，有助於支撐發債企業的償債能力。隨著「大而美法案」帶來的退稅效果發酵，2026年美國消費與企業獲利可望進一步提升，為公司債市基本面提供重要支撐。雖然非投資級債利差處於偏低水準，資本利得空間可能受限，但高於其他債種的債息收益，仍具吸引力，一旦利差走擴，亦有機會吸引資金回流。

富蘭克林證券投顧指出，2026年美國公司債市場同時具備「基本面、政策面與收益率」三大利多。彭博資料顯示，美國非投資級債到期殖利率約6.47%，明顯高於美國公債的3.93%與投資級公司債的4.84%。在債信風險方面，非投資級債仍可細分為BB、B與C等不同層級，投資人可透過偏重BB級債券的組合，降低整體風險，同時藉由主動式基金操作，分散產業與發行人配置，以掌握輪動機會並爭取較佳的風險調整後報酬。

以富蘭克林坦伯頓公司債基金為例，其主要布局美國非投資等級公司債，產業配置可望受惠於川普政策導向，包括金融業的監管鬆綁、能源與工業受惠於美國優先與製造業回流，以及營建業在基礎建設與設備投資增加下的成長機會。富蘭克林表示，透過精準選債與主動管理，可望在美國經濟成長環境下，為投資人提供兼顧收益與成長潛力的投資選項。

【看原文連結】

更多壹蘋新聞網報導

舊案賣不完新案進不了場 今年南台329檔期恐創近年新低量

這些星座常後悔沒囤到好物 第1名敗在選擇困難症

動態奢華性能旗艦 全新年式Range Rover Sport SV Carbon預售啟動

