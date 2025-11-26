美國消費者信心跌跌跌 專家預測聯準會12月將繼續降息

美國諮商局（The Conference Board）公布最新數據，2025年11月美國消費者信心指數大幅下滑至88.7，較10月上修後的95.5大跌6.8點，不僅跌幅遠超市場預期，也創下今年4月以來最低水準。根據倫敦交易所集團（LSEG）調查，經濟學家原預測11月指數僅小幅回落至93.4，實際結果明顯不如預期。



美國諮商局首席經濟學家彼得森（Dana Peterson）指出，消費者在問卷開放式回答中，最常提到的影響經濟因素依序為「物價與通膨」、「關稅與貿易政策」以及「政治局勢」，而「聯邦政府可能關門」的擔憂明顯增加，提及次數較上月大幅上升。她表示：「雖然勞動市場相關話題的提及頻率略有減少，但仍位居所有非指定選項之首，整體問卷填答情緒較10月更為負面。」

全黨派下跌，獨立選民最悲觀



從收入層面來看，幾乎所有收入階層的消費者信心均出現下滑，唯一例外是年收入低於1.5萬美元的族群，信心指數反而小幅上升，不過該族群仍舊是所有收入組別中最悲觀的一群。在政治傾向方面，無論民主黨、共和黨或獨立選民的信心皆全面下跌，其中獨立選民跌幅最大。

年齡層分析顯示，35歲以下年輕族群的信心指數在11月略有改善，但35歲以上各年齡層皆呈現下滑趨勢，尤其是55歲以上受訪者悲觀程度最為顯著。

消費者對未來12個月通膨預期持續居高不下，中位數預期通膨率從10月的4.7%上升至4.8%，仍處於高檔區間。

美國諮商局「預期指數」（Expectations Index）已連續10個月低於80大關，這是該機構長期以來用以判斷經濟衰退風險的關鍵門檻。11月預期指數3大組成項目全面惡化，其中對未來6個月商業環境的悲觀情緒顯著加劇。「現況指數」（Present Situation Index）同樣下滑，消費者對當前商業狀況與就業市場的評價轉趨負面。

消費者信心等領先指標明顯走弱



Raymond James首席經濟學家阿萊曼（Eugenio Aleman）表示：「11月消費者信心指數遠低於預期，民眾高度關注政府關門風險、通膨、貿易關稅與政治不確定性，這與我們對2025年第四季消費需求疲弱的預測完全吻合。」

LPL Financial首席經濟學家羅奇（Jeffrey Roach）則指出：「雖然官方就業數據目前出現統計空窗期，但消費者信心等領先指標明顯走弱，將對聯準會形成更大壓力，預期12月仍將降息，並在2026年維持降息步調。」



責任編輯：許詠翔

