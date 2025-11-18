（圖／鄭麗文臉書）

國民黨新任黨主席鄭麗文與美國在台協會（AIT）台北辦事處處長谷立言在日前的對話中，出現一句美方不太常見的說法，「任何對（台海）現狀的改變，都應尊重兩岸人民的意願」。一時各家解讀紛飛。

其實，川普上台後，早在今年2月16日，美國國務院官網上就出現此說法。只因當時官網中撤掉了原先被視為其中國政策的定風錨──美國「不支持台灣獨立」一語，民進黨政府欣喜若狂，完全沒注意到，修改版的對台政策用語已有了兩岸的未來須要「兩岸人民都能接受」的說法。此說其實已完全否決了台灣獨立的可能性，而且可使美國在台海的角色「淡出」。

廣告 廣告

美國在兩岸議題上的政策概念，經常在兩種語句中切換：一是台灣未來的前途需經台灣人民的同意，另一則是兩岸未來的前途需由兩岸人民共同解決。而在兩個說法切換的條件則取決於階段性的美國利益。

就冷戰結束後到剛下台的拜登政府的歷史來看，這個利益的座落點大抵是在「兩岸永久／長期分離但台灣不獨立」的狀態。但在川普上台後的10個月時，這種政策可能出現相當的變化。因為這終將涉及到美國在亞太是否有動武意願的問題。

冷戰結束後，美國對台政策開始出現變化，1991年7月，AIT理事主席白樂崎公開表示，「台灣的分離認同已然明顯」，後來接任AIT台北辦事處處長的李潔明更公然表示，在台灣問題上，中共的主權觀念「過時了」。

在柯林頓總統時代，李登輝強要訪美，並在康乃爾大學的演說中做了手腳，結果引發1996年台海危機，美國為安撫北京並壓制台北，於是開始出現「兩岸未來的前途需由兩岸人民共同解決」的說法。到後來認為北京強勢，美方出現扮演平衡者角色的想法，於是出現「台灣未來的前途需經台灣人民的同意」之說。

到小布希時代，美國政府內部分裂，主體是由小布希所領導，另一部分則是由副總統錢尼主導，911事件後，美國反對兩岸「片面改變現狀」的說法出籠。至於何謂「現狀」，按彼時美國亞太助卿凱利在國會的說法，是由「美國來定義」。至此，美國在所謂對台政策中所使用的各種名詞算是「粲然大備」矣！

但在冷戰結束迄今，美國面臨30餘年「東升西降」的發展，再加上內部矛盾日益尖銳，因此在台海問題上，是否仍有與其意願相匹配的能力，已面臨嚴重考驗。這其實也是為何川普政府上台已10個月，但卻在中國、台海議題上，仍然無法定調的最主要因素。（作者為資深媒體人）