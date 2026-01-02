「美國準備好營救伊朗人」、「美國人顧好自己的士兵」 川普和伊朗高官隔空互嗆

美國總統川普（左）與伊朗最高國家安全委員會秘書長拉里賈尼。美聯社



美國總統川普與伊朗高層官員2日隔空互相威脅，這是在美國去年6月轟炸伊朗核設施後，兩國緊張局勢進一步升級。此際伊朗國內爆發多日反政府示威，抗議經濟不振，情勢緊繃。

美聯社報導，川普美東時間2日凌晨近3點在自家社群Truth Social發文表示：「如果伊朗像往常一樣槍殺和平示威者，美國將前往營救。我們已做好充分準備，隨時可以行動。感謝各位對此事的關注！川普總統。」

川普發文後不久，伊朗前國會議長、現任最高國家安全委員會秘書長的拉里賈尼（Ali Larijani）在伊朗政府封鎖的X平台上指控，以色列和美國正在煽動伊朗民眾示威，不過他未提出證據。

拉里賈尼推文說：「川普應該知道，美國對國內問題的干預，將導致整個區域的混亂以及美國利益的毀滅。美國人民應該要知道川普開始了這場冒險。他們應該照顧好自己的士兵。」

伊朗通膨高達40%，且貨幣里亞爾兌美元匯率去年貶值近一半，目前1美元約兌140萬里亞爾。經濟問題引發民眾不滿，全國多處地點自12月28日開始爆發示威，至少已造成7人死亡。

以色列去年6月攻擊伊朗核設施，與伊朗交火12天。期間美國也轟炸伊朗，德黑蘭當局則攻擊位於卡達的美軍烏代德空軍基地（Al Udeid Air Base）作為報復。

曾任該委員會秘書長多年、伊朗最高領導人哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）的顧問夏卡尼（Ali Shamkhani）警告：「任何過於接近伊朗安全的干預之手都將被斬斷。」

夏卡尼在X上發文說：「伊朗人民對被美國人『拯救』的經驗有切身體會：從伊拉克和阿富汗到加薩。」

仍在持續的示威，是2022年22歲女子艾米尼（Mahsa Amini）在警方羈押期間死亡引發民眾憤怒以來，伊朗規模最大的抗議。當時艾米尼當時因未按伊斯蘭教法佩戴頭巾，被宗教警察拘留，在看守所內猝逝。

美聯社報導，伊朗示威尚未遍及全國，強度也不如艾米尼死亡事件。

伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）領導的文官政府一直試圖釋放信號，表示希望與抗議者進行談判。然而，裴澤斯基安承認他能做的不多。

