美國滑雪場聘綿羊打工 取代除草機減碳排

黑的、白的、米色的山羊與綿羊，或坐或站的佔據了整片山坡，每隻羊嘴巴不停咀嚼，正在大快朵頤山坡上的青草。

雲溪牧場職員里奇說，「這是我第一次把動物放在滑雪坡上，利用動物進行草地植被管理，對環境非常有益。」

靠近加拿大邊境的美國傑伊峰，是佛蒙特州東北部的知名滑雪度假勝地，每年冬天滑雪季前，當地的渡假村，需要把滑雪場的雜草清除，才能營運。今年為了減少碳排量，業者雇用了數十隻羊，放到占地約10公頃的山坡上，預計用5週的時間，讓牠們吃草，替代需要使用汽油的除草機，因此這些動物，又被稱為「不插電的除草機」。

廣告 廣告

傑伊峰渡假村山區營運總監史坦格表示，「每年我們都要把所有的滑雪道、越野雪道和林間空地都修平，這樣才能確保初冬的雪可以滑雪，牠們是優秀的員工 ，雖然經常需要午休 ，但這也是我們想做的（減碳）。」

為了避免羊群跑出任務區，出租羊群的牧場人員，在羊的脖子上，裝設可以發出警示音的儀器，一旦接近任務區的邊緣，還能發出輕微電擊，防止超出預設的範圍。而這些儀器，也能同時偵測羊的活動情況與定位，幫助牧場了解羊隻的健康情況。儘管羊群除草的速度比機器還慢，但目前也已經完成部分區域的除草任務。

雲溪牧場職員里奇說，「我們把牠們安置在一個養老社區幾星期，為了控制入侵物種，清除毒藤也是牠們非常擅長的，這些傢伙整個夏天都很忙，我們已經協助打理了不少家庭後院。」

利用羊隻除草的案例不少，美國新罕布夏州在25年前，就有一家電力公司，曾經用1000隻羊，清除電線下的雜草、植被。2010年，喬治亞大學也曾引進山羊，處理侵占校園的入侵植物。田納西州的城市納許維爾，也在2017年，組成了一隻綿羊小隊，為市區公園部門服務。

渡假村營運總監史坦格表示，雇用羊群的費用，跟使用除草機的費用相同，卻能協助減少當地的碳排量與水土流失，增加草地的蓄水能力，也獲得不少遊客與員工的喜愛，未來考慮擴大羊群規模，變成度假村的特色之一。