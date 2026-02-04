美國滑雪場12歲女童跌出纜車「懸吊8公尺半空」 雙手撐不住重摔墜地

[FTNN新聞網]實習記者林子云／綜合報導

美國加州一處滑雪場上月底發生驚險意外，一名12歲女童搭乘滑雪纜車時不慎跌出座位，雙手緊抓纜車懸掛在約8公尺高的半空中。雖然工作人員第一時間趕到並在下方架設安全網，但女童最終未落在安全網上，而是重摔地面，畫面曝光後引發關注。

據了解，事發於1月31日，位在加州東部的Mammoth Mountain Ski Area，女童搭乘纜車時未能及時扣上安全裝置，導致身體失去平衡，意外從座位滑落，整個人僅靠雙手以及同行的家人支撐，懸掛在空中。

滑雪場接獲通報後，立即派員到場處理，並在纜車下方設置安全網試圖防護，然而女童鬆手墜落時，並未落在安全網上，而是直接摔到地面，所幸沒有造成太大傷害。

一名目擊者將影片上傳至網路，並指出搭乘纜車時使用安全裝置的重要性，認為措施應更加嚴格「在歐洲國家都是強制要求，在這裡也應該這樣做」。女童母親也在影片下方留言說明，女兒當時一上纜車便跌倒，來不及扣上安全帶，但幸好沒有受到重傷。

